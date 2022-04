Festa grande in casa Ferragnez per il rientro a casa di Fedez: la reazione della piccola Vittoria ha commosso il cantante fino alle lacrime

Dopo l’intervento chirurgico per rimuovere il tumore al pancreas e alcuni giorni di ricovero serviti a riprendersi, ieri Fedez è finalmente tornato a casa. Ad accoglierlo, naturalmente la sua famiglia, con i piccoli Leone e Vittoria che non vedevano l’ora di riabbracciare il loro papà. In particolare la più piccolina, lo ha abbracciato e non voleva più staccarsi da lui.

Credit: fedez – Instagram

Sono passate circa due settimane da quando Fedez ha annunciato via social di essere malato e di dover affrontare un percorso di cure molto delicato.

Qualche giorno dopo è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, dove il dottor Falconi e il suo staff lo hanno operato al pancreas per asportare il tumore.

Dopo qualche giorno di convalescenza, ieri il cantante ha finalmente ricevuto il via libera per essere dimesso e per tornare a casa. Sui social Fedez ha mostrato tutta la sua gratitudine a coloro che, come ha spiegato, gli hanno salvato la vita.

Credit: fedez – Instagram

Grazie a voi che mi avete letteralmente salvato la vita, che mi avete accompagnato e accudito in questi giorni che non sono stati semplici ma che dall’altra parte mi hanno restituito una nuova prospettiva da cui affrontare la vita. Grazie al Prof. Falconi e a tutto il suo incredibile staff. Grazie a tutti gli infermieri e infermiere del reparto. E grazie a voi per la grande umanità e il supporto che mi avete dato. L’amore è la medicina più potente. Si torna a casa, si torna a vivere

Vittoria e Leone in festa

Chiara Ferragni era fuori dall’ospedale pronta a riabbracciare il marito e portarlo a casa. Casa in cui, naturalmente, c’erano i loro due bimbi trepidanti ad aspettare il loro papà.

Festoni e palloncini a non finire per festeggiare il ritorno di Fedez in casa. Un clima che il piccolo Leone, come visto nelle storie dello stesso cantante, ha frainteso augurando erroneamente e dolcemente buon compleanno al suo papà.

Credit: fedez – Instagram

Molto commovente, poi, la reazione dell’ultima arrivata in casa Ferragnez. Vittoria si è accoccolata tra le braccia del papà e non voleva saperne si staccarsi da lui neanche quando era arrivata l’ora di andare a dormire.

Una scena che, come si vede su Instagram, ha commosso Fedez fino alle lacrime.