Vittoria Ceretti a Sanremo 2021 con gioielli extralusso: il prezzo è da capogiro

La terza serata del Festival di Sanremo è stata quella delle cover. Oltre ai brani che hanno fatto la storia della musica italiana, protagonista della serata anche una delle modelle più richieste del momento. Stiamo parlando di Vittoria Ceretti la quale ha sfoggiato sul palco dell’Ariston abiti e gioielli extralusso.

A soli 22 anni, Vittoria Ceretti è una delle modelle più richieste del momento, come anche sottolineato al padrone di casa e direttore artistico della 71esima edizione del Festival di Sanremo, Amadeus. Di una bellezza a dir poco rara, la modella è salita sul palco dell’Ariston in tutto il suo splendore e con la massima eleganza.

Il primo abito indossato dalla modella nella terza serata del Festival è firmato Valentino Haute Couture e fa parte di un modello appartenente alla collezione Primavera/Estate 2020. Segue poi il cambio d’abito, ed ecco che Vittoria Ceretti è pronta ad indossare un modello firmato Armani Privé che fa parte della collezione Fall 2018.

Ultimo cambio d’abito e la modella appare sul palco dell’Ariston con un abito elegantissimo firmato Versace, un abito monospalla nero con un’applicazione floreale sulla spalla destra. Dunque vestiti davvero glamour che rispecchiano la bellezza e l’eleganza della modella. Ma, a rendere i bellissimi vestiti ancora più eleganti sono stati, senza dubbio, gli accessori.

Quanto costa il bracciale indossato dalla modella Vittoria Ceretti?

Come i completi extra lussuosi indossati dalla modella nella terza serata del Festival di Sanremo 2021, anche gli accessori non potevano essere da meno. In particolar, sapete quanto costa il bracciale indossato da Vittoria Ceretti? Il prezzo è da capogiro. Infatti, il modello della Collezione Serpenti in oro bianco 18 kt firmato Bvlgari ha un prezzo di 26.800 euro.

Capi appartenenti senza dubbio all’alta moda. Per Vittoria Ceretti è stato scelto lo stesso brand degli orecchini di Elodie. Ricordiamo che, la sera prima, la cantante stava rischiando di perdere un orecchino dal valore di 45 mila euro.