Vittorio Brumotti aggredito a Milano Vittorio Brumotti è stato aggredito a Milano; l'inviato di Striscia la Notizia stava girando un servizio sullo spaccio di droga nel centro della città

Brutto infortunio per Vittorio Brumotti, l’inviato dio Striscia la Notizia. Il biker è stato aggredito a Milano mentre stava girando un servizio sullo spaccio di droga nel centro della città. L’aggressione è avvenuta nel pieno centro della città, a Porta Venezia. Vittorio Brumotti sarebbe stato colpito alla testa con un bastone. Ecco cos’è accaduto dopo.

Vittorio Brumotti sarebbe stato trasportato in ospedale a Niguarda in codice verde, subito dopo l’aggressione. La notizia è stata riportata dal Corriere della Sera che ha parlato di quello che sarebbe accaduto a Porta Venezia, in una delle zone centrali di Milano. L’inviato di Striscia la Notizia stava facendo una delle sue inchieste sullo spaccia di droga quando sarebbe stato aggredito e colpito con un bastyone in testa.

Immediato l’intervento dei soccorsi che lo hanno portato in ospedale per gli accertamenti del caso. Non si hanno altre informazioni sull’accaduto e non si conoscono le reali condizioni di Vittorio Brumotti in seguito all’aggressione.

Sui social sta circolando il video girato con un cellulare, poco dopo l’aggressione, in cui si vede l’inviato di Striscia la Notizia steso a terra, con i sanitari che gli stanno prestando le prime cure.

Non è la prima aggressione per Vittorio Brumotti. Da sempre impegnato contro lo spaccio di droga, l’inviato di Striscia la notizia si è messo spesso in pericolo finendo per essere aggredito. Di solito, Vittorio Brumotti si presenta nei posti indicati in sella alla sua bici.

Ma l’ex compagno di Giorgia Palmas non è uno sprovveduto. Quando gira questi servizi prende tutte le precauzioni del caso anche se, non sempre sono abbastanza.

Anche questa volta ha rischiato grosso. Vittorio Brumotti, in sella alla sua amata bicicletta, stava parlando dello spaccio di droga che si svolge tranquillamente, alla luce del giorno, in pieno centro di Milano, non troppo lontano dal giardino pubblico frequentato da famiglie con figli.

L’inviato di Striscia la Notizia ha sempre addosso una telecamera indossabile che ha sicuramente ripreso la scena. Infatti, è probabile che Striscia la Notizia trasmetta in una delle prossime puntate il servizio di Vittorio Brumotti, dalla prospettiva della telecamera che il biker aveva addosso in quei momenti.

In questo momento, né Vittorio Brumotti né la sua attuale compagna Annachiara Zoppas hanno commentato l’accaduto.

Ritorneremo con aggiornamenti.