Vladimir Putin e la nuova fidanzata, Ekaterina Mizulina: ecco chi è e perché è definita “Barbie”

Stando a quanto riportato da alcuni media ucraini, sembra che Vladimir Putin abbia una nuova compagna. Gli articoli parlano di una nuova love story che coinvolge il presidente russo, allontanatosi ormai definitivamente dalla sua precedente compagna, un’ex olimpionica che da per molto tempo si è vociferato essere la sua amante. Oggi, pare che Vladimir Putin abbia una relazione con Ekaterina Mizulina, soprannominata “Barbie”.

Ekaterina ha 39 anni ed è figlia di una senatrice russa, Yelena Mizulina. Secondo le informazioni provenienti dall’Ucraina, Putin sarebbe stato rapito dalla figlia di Yelena Mizulina, notando proprio il fatto che “lei abbraccia i valori tradizionali. Non le interessa cosa pensano gli elettori”.

Il riferimento va, appunto, all’ex compagna di Vladimir Putin, la Kabaeva, una relazione che pare essere durata ben quindici anni. Nel 2008, addirittura, il giornale russo ‘Moskovsky Korrespondent’ (Corriere di Mosca) riportò che Putin sarebbe stato pronto a separarsi dalla moglie per sposarla segretamente. Anche se erano state solo delle indiscrezioni, successivamente, non solo il Cremlino smentì la notizia, ma lo stesso giornale chiuse poco tempo dopo.

Nessuno ha mai confermato ufficialmente questa storia d’amore, ma si sostiene che la coppia abbia addirittura quattro figli. Come è facile intendere, Vladimir Putin tiene molto alla sua vita privata, e nonostante lo stretto controllo dell’informazione da parte del governo, i pettegolezzi non si erano arrestati, soprattutto dopo la sua separazione nel 2013 da Ljudmila Aleksandrovna Skrebneva. Il matrimonio trentennale aveva regalato al presidente russo due figlie, Maria e Katerina.

Ma tornando a Ekaterina, la donna ricopre il ruolo di direttrice dell’Associazione russa dei partecipanti al mercato dell’industria di Internet, la Safe Internet League. Attualmente, ha un seguito piuttosto modesto sui social media, solo poco più di 2 mila follower. La compagna di Vladimir Putin sarebbe direttamente coinvolta nella repressione russa dei contenuti online legati alla guerra, oltre al sostegno attivo delle leggi anti-LGBT.

Olga Romanova, direttrice esecutiva della Fondazione Sitting Rus, ha commentato: