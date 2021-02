Brutta sorpresa per il calciatore al rientro a casa: i ladri gli hanno svaligiato l’abitazione, il bottino è da capogiro

Sono questi giorni da dimenticare per il calciatore del Paris Saint-German Mauro Icardi. Al rientro dalla trasferta persa in casa del Lorient il calciatore si è trovato davanti ad una brutta sorpresa. Sembra infatti che un gruppo di ladri si sia insidiato nella sua abitazione mettendo a segno un colpo con un bottino da capogiro.

Brutta sorpresa per Mauro Icardi durante questo weekend sicuramente da dimenticare. Una banda di ladri si è infatti introdotta nella sua abitazione nel comune francese Neuilly-sur-Seine. I malviventi hanno approfittato dell’assenza del calciatore e della famiglia causa trasferta per introdursi nella sua dimora.

Quello messo a segno è un colpo con un bottino da capogiro. Sembra che i ladri abbiamo portato via dall’abitazione del calciatore oggetti di lusso come gioielli, orologi e abiti ricavando un bottino di ben 400 mila euro. Da subito sono partite le indagini per fare chiarezza sull’accaduto in modo da arrivare il prima possibile all’arresto del malviventi.

Ad avvisare il calciatore del Paris Saint-Germain del triste episodio sono stati i domestici. Da ricordare che prima di Mauro Icardi, qualche giorno fa, anche un altro calciatore del Paris Saint-German è stata vittima di furto. Si tratta di Sergio Rico.

Un vero e proprio weekend amaro e da dimenticare per Mauro Icardi. Infatti, alla brutta sorpresa ritrovata nella sua abitazione dopo la trasferta a Lorient si aggiunge il match sfortunato con la squadra. Inoltre sembra che non sia la prima volta che il calciatore subisce un furto nella sua abitazione.

Infatti un episodio simile gli era capitato nel 2015 quando ancora calciatore dell’Inter. In questa occasione era stato rapinato in Via Elvezia. Oggi, a sei anni di distanza si presenta nuovamente il triste episodio. I malviventi, approfittando dell’assenza del calciatore e della famiglia, hanno ricavato sicuramento un ricco bottino con un valore di 400 mila euro.