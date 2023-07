Dopo giorni di silenzio, Mauro Icardi ha finalmente rotto il silenzio ed è tornato sui social, ovviamente per fare una dedica alla persona che gli sta accanto e che ama, Wanda Nara. Terribile la notizia che riguarda la show girl, che secondo i media argentini, a seguito di un malore e dei dovuti controlli in ospedale, ha scoperto di avere la leucemia.

Sono giorni di grande ansia e preoccupazione in Argentina ma non solo, dopo la notizia sconvolgente che riguarda una delle persone più importanti a livello mediatico non solo in Sud America, ma anche in Italia.

Si tratta ovviamente di Wanda Nara, show girl, modella, presentatrice, procuratrice sportiva e moglie del bomber Mauro Icardi.

Nei giorni scorsi alcuni media argentini hanno infatti riportato la notizia riguardante una terribile diagnosi scoperta dalla 36enne, che sarebbe affetta da leucemia.

In Europa a divulgare la notizia ci hanno pensato il quotidiano Marca e il giornalista Jorge Lanata.

📢 Jorge Lanta confirmó que Wanda Nara tiene leucemia. pic.twitter.com/zeE6A6cE8T — Radio Mitre (@radiomitre) July 14, 2023

A quanto pare mercoledì scorso Wanda ha accusato un forte dolore allo stomaco, che l’ha costretta ad un ricovero d’urgenza alla clinica Sanatorio de Los Arcos, a Buenos Aires.

Lì si sarebbe sottoposta a tutti gli esami necessari per scoprire da cosa fossero dovuti quei malesseri e i risultati, purtroppo, sarebbero stati terribili.

Il valore alto dei globuli bianchi e l’ingrossamento della milza avrebbero portato i medici ad avere una diagnosi precoce di leucemia.

Mauro Icardi è vicino a Wanda Nara

Oltre che donna di successo in diversi campi professionali, Wanda Nara è anche una moglie e, soprattutto, una mamma.

Ora tutti sono preoccupati per lei e Mauro Icardi, ex bomber dell’Inter attualmente in forza al Galatasaray, è subito volato in Argentina per stare vicino alla moglie e ai figli.

Dopo giorni di silenzio, l’attaccante è anche tornato sui social e lo ha fatto ovviamente per fare una dedica alla sua compagna di vita.

Lo ha fatto pubblicando alcune foto che li ritraggono insieme, scattate durante il recente evento in cui Wanda Nara ha vinto il premio di presentatrice argentina dell’anno.

Nessuna parola in didascalia, soltanto un cuore per lei, per dimostrarle amore in questo momento così difficile.