Dopo giorni di silenzio, in cui a parlare sono stati soprattutto i media di tutto il mondo, a rompere il silenzio e fare chiarezza su quello che le sta succedendo è toccato a Wanda Nara. In un lungo post su Instagram, la presentatrice e modella ha spiegato come stanno le cose e si è lamentata soprattutto del fatto che i suoi figli hanno scoperto tutto dai social e non da lei direttamente.

Credit: wanda_nara – Instagram

Il nome di Wanda Nara, modella, presentatrice e procuratrice sportiva argentina, negli ultimi giorni è circolato letteralmente in tutti i giornali e notiziari del mondo.

Non lo ha fatto per l’ennesima notizia di gossip, mondo del quale vive ormai costantemente, ma per un qualcosa di molto più serio e delicato.

La settimana scorsa, infatti, a seguito di un ricovero in una clinica di Buenos Aires di Wanda, alcuni giornali argentini e spagnoli avevano dichiarato che negli esami a cui si era sottoposta la show girl aveva scoperto di avere la leucemia.

A riguardo non era arrivata alcuna conferma ufficiale da parte della diretta interessata, ma l’indiscrezione ha iniziato a circolare sul web velocemente, arrivando sulla bocca di tutti.

Le parole di Wanda Nara

Dopo giorni in cui Wanda ha detto di essersi presa del tempo per lei, ha deciso di spiegare in prima persona quello che le è successo.

Mercoledì ho deciso di fare analisi di routine, come faccio sempre ogni volta che viaggio o una volta all’anno. Alcuni valori sono andati male e ho preso la decisione di ricoverarmi per integrare altri controlli. Giovedì ho deciso per le dimissioni da questa clinica per fare più studi in un luogo più specializzato. L’ho fatto cercando di fornire maggiori informazioni ai risultati dei miei primi studi.

Successivamente la moglie di Mauro Icardi ha spiegato che in tutto ciò, aveva deciso di tenere nascosta la notizia ai suoi figli per proteggerli. Venerdì, tuttavia, i ragazzi hanno ricevuto da un giornalista la notizia di una diagnosi che nemmeno lei aveva ancora.

I miei figli hanno sempre saputo tutto da me, ho sempre parlato con loro e questa non sarebbe stata l’eccezione. Ma avrei scelto di farlo con più risultati e studi in mano. E soprattutto con i miei tempi.

In conclusione ha voluto ringraziare la famiglia che le è stata vicino e detto che proseguirà il suo percorso mantenendo la privacy, soprattutto per proteggere i suoi bambini.