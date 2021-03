Wanda Nara nella bufera per una foto. Vedete il dettaglio che ha fatto scatenare i fan?

Wanda Nara finisce oggetto delle critiche per uno scatto condiviso in rete

Wanda Nara finisce nella bufera per uno scatto pubblicato su Instagram. La bombastica moglie-agente dell’ex bomber interista Mauro Icardi ha condiviso in rete una foto piccante. Peccato che – così almeno sostengono i critici – ci avrebbe messo decisamente mano nella fase di editing.

Detto in parole povere, la sudamericana avrebbe notevolmente corretto l’immagine. Per apparire perfetta agli occhi dei follower (sul popolare social fotografico è una vera influencer) sarebbe ricorsa alla magia di un software su misura.

La pelle liscia, liscia del volto, tipico di una ragazzina e il punto vita da “vespa” hanno suscitato sdegno. I tanti seguaci dell’ex opinionista del Grande Fratello Vip 4 e valletta di Tiki Taka l’hanno bombardata di commenti negativi. Il pesante clima insorto sul canale ha spinto la diretta interessata a reagire, in modo piccato e risentito.

La prova del ritocchino effettuato da Wanda Nara i detrattori l’avrebbero, più esattamente, riscontrata nelle gamba destra, che compie un avvallamento innaturale. Ormai gli occhi degli utenti sono ben abituati a riconoscere i fotomontaggi. Difficile fargliela sotto il naso! Se la donna ha ricevuto migliaia di like di apprezzamento, parecchi altri hanno, invece, sottolineato l’eccessiva modifica.

Wanda Nara non deve averci visto più nel leggere le battute pungenti e addirittura insulti in calce all’intervento caricato sulla bacheca personale. Così ha optato per ricorrere a dei drastici provvedimenti. E ha pensato di rimuovere tali commenti in un batter d’occhio, proprio come avrebbe fatto con le sue curve ritenute in eccesso. A onor del vero, è la burrosità uno dei punti di forza della wag.

Per questo rappresenterebbe un sex symbol riconosciuto nel firmamento dello showbiz italiano e non solo. Alcuni fan hanno rimarcato l’inutilità delle aggiustatine in post-produzione, ma la beniamina pare aver davvero esaurito la pazienza. Che certe considerazioni riguardanti l’aspetto fisico la turbassero già lo avevamo constatato, quando Wanda aveva espresso risentimento per delle punzecchiature di Luciana Littizzetto a Che Tempo che Fa.