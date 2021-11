Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia da parte di Wanda Nara che ha lasciato tutto il mondo del web a bocca aperta. La celebre showgirl ha deciso di raccontare il tradimento di Mauro Icardi in un’intervista rilasciata a Parigi. Scopriamo insieme tutti i retroscena nascosti dietro la vicenda.

Wanda Nara non finisce mai di stupire tutti i suoi fan. Dopo mesi e mesi in cui sul web non si faceva altro che parlare di lei, la celebre showgirl è tornata al centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip è stata l’intervista che lei stessa ha rilasciato nella capitale parigina. Ecco tutti i dettagli.

A seguito dello scandaloso triangolo in cui erano coinvolti Mauro Icardi, “China” Suarez e Wanda Nara, quest’ultima ha deciso di raccontare i retroscena della vicenda. Ad intervistare la moglie del calciatore del PSG è stata Susana Gimenez la quale è volata fino a Parigi per registrare la chiacchierata con la donna in un albero della capitale francese.

In primo luogo, Wanda Nara ha spiegato le dinamiche con cui è avventa la scoperta della tresca:

Stiamo sempre insieme, siamo una famiglia molto unita. Eravamo in un maneggio con le nostre due figlie a cavallo. Una ragazza che organizza le nostre feste mi ha chiesto una foto, sapevo che c’erano sul telefono di Mauro e quando ho guardato ho visto gli screenshot di una conversazione con una donna molto famosa il cui nome già sanno tutti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Da questo momento in poi Wanda si è posta contro l’amante di suo marito etichettandola come la donna che ha cercato di sedurlo e manipolarlo. Nello sfogo in cui si era lasciata andare tempo fa, duri sono stati gli insulti nei confronti di Eugenia Suarez:

Era ovvio che si generasse tutto questo, ho già sperimentato separazioni con altre coppie. Se non parli, iniziano a inventare. È stata colpa mia, perché prima di parlare con un’amica o con mia sorella ho caricato una storia. Sono sempre al telefono e la prima cosa che mi è venuta in mente è stata la guerra. Con Mauro ci siamo sempre mostrati tutto. Ho sempre controllato il cellulare e non ho mai trovato nulla. Abbiamo iniziato la nostra relazione da amici. Gli ho sempre detto tutto e lui tutto a me. I calciatori devono sapere che hanno il potere che qualsiasi loro messaggio o reazione faccia morire qualsiasi donna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Tuttavia una domanda sorge spontanea: come è stata la reazione di Mauro Icardi quando sua moglie ha scoperto i messaggi con l’attrice? A raccontarlo è stata sempre lei stessa, queste sono state le sue parole: