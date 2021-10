Nel corso delle ultime ore è arrivata una notizia da parte di Eugenia Suarez la quale ha lasciato tutto il mondo del web senza parole. Dopo essere stata al centro dello scandalo con Mauro Icardi nei giorni precedenti, la celebre showgirl rompe il silenzio e fa una lunga confessione su Instagram. Scopriamo insieme cosa è successo.

Dopo alcuni giorni di silenzio, Eugenia Suarez ha finalmente deciso di parlare in merito alla sua relazione extraconiugale con Mauro Icardi e lo ha fatto nel modo più dure possibile. La presunta amante del calciatore ha attaccato severamente quest’ultimo incolpandolo di averla ingannata con una serie di bugie. Wanda Nara non ci ha pensato due volte a replicare.

Fino ad ora rimasta in silenzio, Eugenia Suarez si è lasciata andare ad una lunga confessione sul suo profilo Instagram portando alla luce una versione diversa dei fatti. La celebre showgirl e attrice argentina ha deciso di liberarsi del ruolo di “ruba mariti” che le è stato attribuito per troppo tempo e solleva numerose accuse su Mauro Icardi.

Nel dettaglio, la ragazza 29enne ha dichiarato di essere una povera vittima di una serie di menzogne che il calciatore del PSG ha raccontato con il fine di sedurla. Questa è una parte della lettera pubblicata sulle sue Instagram stories:

Non è tutto. Da quanto possiamo apprendere dalle sue parole, sembra che non c’erano solo semplici messaggi tra lei e Mauro Icardi bensì una storia a tutti gli effetti. Inoltre sembra anche che l’attaccante del PSG avrebbe ingannato la showgirl convincendola che il suo matrimonio con Wanda Nara era agli sgoccioli. Queste le sue parole:

Quello che è successo è una situazione che non ho iniziato io, non ho provocato e non ho incoraggiato. Il peso di come vengo giudicata è totalmente asimmetrico, altrimenti si saprebbe che non sono stata io a insistere ed a causare questa situazione. Presumo per colpa della mia inesperienza, dovrò imparare molto d’ora in poi, ma non ho intenzione di farmi carico, per me e per tutte le donne che vengono sempre giudicate, degli atteggiamenti di conquistatori seriali che questi uomini hanno imparato e che poi sanno nascondere bene.