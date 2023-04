Wax di Amici è figlio d’arte: la madre è una pittrice affermata

Tra i protagonisti della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi troviamo Wax. Con il suo vero nome Matteo Lucido, il ragazzo in questione è figlio d’arte. Tuttavia, lui stesso lo ha sempre tenuto nascosto. Infatti, fino a qualche giorno fa, non aveva mai rivelato di essere il figlio di una pittrice affermata. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Senza alcuna ombra di dubbio, Wax è uno dei concorrenti più popolari e chiacchierati della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Durante il suo percorso al celebre talent show in onda su Canale 5, Matteo Lucido non ha mai parlato in modo dettagliato in merito alla sua famiglia. In ogni modo, nel corso degli ultimi giorni, il celebre cantante si è lasciato andare a qualche confessione sulla sua vita privata.

Nel dettaglio, ha fatto emergere qualche curiosità sull’identità di sua madre. Stando alle sue dichiarazioni, sembra che il ragazzo sia un figlio d’arte. Infatti, sua madre è una pittrice molto affermata. Nonostante abbia conseguito gli studi in economia, la donna ha fatto il suo ingresso nel mondo dell’arte e ad oggi i suoi quadri sono molto quotati.

Attualmente non siamo a conoscenza del vero nome della donna in questione in quanto Wax si è sempre esposto in modo limitato sulla sua famiglia. Probabilmente, il concorrente del talent show condotto da Maria De Filippi preferisce mantenere privato questo aspetto della sua vita con il fine di evitare che il lavoro di sua madre abbia un’influenza negativa sul suo percorso e la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Tra i concorrenti di Amici che sono figli d’arte troviamo anche Angelina Mango. Quest’ultima è la figlia del grande artista Pino Mango la quale ha fatto il suo ingresso nel mondo della televisione conquistando l’approvazione di tutto il pubblico italiano.