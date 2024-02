Wendy Williams, famosissima star della tv statunitense, presentatrice dell’omonimo talk show, è stata costretta a ritirarsi dalla sua carriera per una diagnosi molto delicata che ha ricevuto. La 59enne soffre di Afasia primaria progressiva e di demenza frontotemporale, la stessa con cui sta lottando da circa due anni l’attore Bruce Willis. Il team della conduttrice ha chiarito la situazione attraverso la pubblicazione di un comunicato sui social.

Afasia primaria progressiva e demenza frontotemporale sono dei termini che da circa due anni circolano sui giornali e siti praticamente di tutto il mondo. Sarebbe la malattia di cui soffre l’amatissimo attore Bruce Willis da circa due anni, dal 2022, quando decise di ritirarsi dalle scene proprio per questo motivo. Ad oggi le sue condizioni sono peggiorate e, come spiegato dalla sua famiglia recentemente, ogni giorno potrebbe essere l’ultimo.

Oggi si è tornati a parlare di questa patologia perché, a quanto pare, a soffrirne sarebbe anche un’altra star americana, la famosa presentatrice Wendy Williams, conduttrice del noto talk show che porta il suo nome.

Recentemente si erano diffuse delle voci non del tutto vere sul suo conto. Sul perché il suo programma avesse avuto un blocco e non fosse andato più in onda. Per fare chiarezza, per smentire ciò che di errato è stato detto e sensibilizzare tutti sull’argomento, il team della Williams ha pubblicato un comunicato che ha attirato l’attenzione.

La volontà di Wendy e del suo staff, nel pubblicare questo aggiornamento, è stata soprattutto “aumentare la consapevolezza sull’afasia e sulla demenza frontotemporale e sostenere le migliaia di altre persone che affrontano circostanze simili“.

Esattamente come era già stato per Bruce Willis, dal momento in cui aveva annunciato insieme alla sua famiglia di dover affrontare questa battaglia, anche per la conduttrice stanno arrivando tantissimi messaggi di affetto, vicinanza e supporto da parte dei fan.