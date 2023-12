La famiglia di Bruce Willis pubblica una nuova foto e un nuovo aggiornamento: “Sappiamo che ogni giorno potrebbe essere l’ultimo”

Nelle ultime foto diffuse, nel giorno del ringraziamento, sembrano tutti felici, sorridenti, in un giorno di festa. Ma dietro quella maschera, c’è tanta sofferenza per le condizioni di salute dell’amato attore Bruce Willis.

La moglie non lo abbandona, come non lo fanno le sue figlie e la sua ex Demi Moore. Cercano di godersi ogni singolo momento, anche nelle giornate più difficili, perché sanno che potrebbe essere l’ultimo.

Nel 2022, Bruce Willis ha annunciato il suo ritiro dal mondo dello spettacolo. Una notizia che ha sconvolto i suoi numerosi fan e i suoi colleghi. Purtroppo, l’attore ha ricevuto una terribile diagnosi. Si era inizialmente parlato di afasia, ma dopo tutti gli accertamenti, la famiglia ha scoperto che la star è affetta da demenza frontotemporale. Si tratta di una condizione che colpisce il lobo frontale e temporale del cervello e che porta ad un lento declino delle funzioni mentali: disturbo della personalità, del linguaggio, del movimento, mancanza di empatia, difficoltà nel comprendere e ascoltare e soprattutto nell’esprimersi, pronunciando frasi lente, parole sbagliate e molto spesso anche in ordine sbagliato. Rigidità dei muscoli e anche la perdita del controllo di alcuni organi come l’intestino e la vescica.

La demenza frontotemporale, ad oggi, non ha una cura. L’aspettativa di vita è dai 6 agli otto anni e nei casi più gravi di due anni.

L’ultima foto pubblicata sui social, mostra la famiglia felice nel giorno del ringraziamento.

Sono grata di conoscere questo tipo d’amore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Heming Willis (@emmahemingwillis)

Ha scritto la moglie Emma Heming. L’intera famiglia si gode ogni singolo momento, perché sa che potrebbe essere l’ultimo. La maggior parte delle volte non è facile, ma insieme superano ogni ostacolo e cercano di ricordare a Bruce Willis chi è e chi sono loro per lui.