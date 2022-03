Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante William Hurt che ha lasciato il mondo del web senza parole. Il celebre attore statunitense è venuto a mancare all’età di 72 anni. A darne la notizia è stato un suo amico attraverso il sito web di una rivista. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Terribile lutto nel mondo del cinema. Il noto attore statunitense Willian Hurt è deceduto a distanza di pochi giorni dal suo compleanno. L’uomo in questione aveva 72 anni ed è morta per cause naturali. La tragica notizia è stata diffusa attraverso il sit web di una rivista da un suo amico.

Il mondo del cinema piange la scomparsa di William Hurt. Il noto attore era nato a Washington il 20 marzo 1950. Uno degli attori più noti nel panorama americano negli anni Ottanta avrebbe dovuto compiere 72 anni tra qualche giorno.

L’annuncio è giunto da un suo amico attraverso “Variety”, la rivista dedicata all’intrattenimento. Queste sono state le sue parole:

Con grande tristezza la famiglia Hurt piange la scomparsa di William Hurt, amato padre e attore premio Oscar, avvenuta il 13 marzo 2022, una settimana prima del suo 72/o compleanno. È morto serenamente in famiglia, per cause naturali. La famiglia richiede la privacy in questo momento.

L’uomo è morto il 13 marzo 2022 per cause naturali. Per quanto riguarda la sua carriera, quet’ultima è ricca di grandi successo e soddisfazioni. Infatti, Hurt vinse il Premio Oscar come migliore attore protagonista nel 1986 nel film “Il bacio della donna ragno”.

Non è tutto. Sono tre i film in cui è stato candidato per il Premio Oscar. Si tratta di “Figli di un Dio minore” nell’anno 1987, “Dentro la notizia broadcast news” nell’anno 1988 e “A history of violence nell’anno 2006“.