Wilma Goich sulla squalifica di Daniele Dal Moro: “La cosa è stata di Oriana”

Senza alcuna ombra di dubbio, Wilma Goich è stata una delle protagoniste più chiacchierate e popolari della settima edizione del Grande Fratello Vip. Di recente, l’ex gieffina si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni in merito alla squalifica di Daniele Dal Moro. Scopriamo insieme che cosa dichiarato nel dettaglio.

Nel corso delle ultime ore, Wilma Goich ha deciso di rompere il silenzio sull’eliminazione di Daniele Dal Moro dal Grande Fratello Vip. La celebre cantante si è lasciata andare in occasione di un’intervista al programma radiofonico Non Succederà Più.

La donna ha lanciato pesanti accuse contro Oriana Marzoli. Nel dettaglio, ha fatto ricadere la colpa sull’influencer sudamericana per la squalifica del Daniele Dal Moro.

Infatti, secondo il suo pensiero, Oriana avrebbe agito con lo scopo di far cacciare il modello dalla casa più spiata D’Italia:

La colpa è stata di Oriana perché lei per fare “aiuto, aiuto, mi fai male” ha fatto pensare che lui fosse stato un po’ più violento del solito. Invece non era vero perché stavano giocando. Lei voleva togliersi il trucco e lui anche, quindi lui le ha messo la mano in faccia e lei “mi fai male, mi fai male“. Così l’hanno redarguito e poi mandato via perché pensavano che avesse usato un po’ di violenza. Per me la colpa è di Oriana. […] Non ci credo che le faceva male davvero il collo, neanche se lo vedo. Dato che io già li avevo visti fare giochi di questo genere, lei è una che urla. […] Quel giorno stavano facendo la stessa cosa. Poi lei dice “mi fa male il collo” e allora l’ha voluto mandare via. Loro avevano appena litigato e lei era arrabbiata, poi lei è una che urla.