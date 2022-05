Winnie Harlow è la paladina di body positivity di quest’anno. La modella ha pubblicato una foto in bikini, per dare il benvenuto alla bella stagione, mostrando a tutti la sua vitiligine.

L’immagine ha fatto un boom incredibile sui social network. Ha raggiunto oltre 650 mila reazioni.

Nonostante la vitiligine, nonostante le macchie bianche sulla pelle, Winnie Harlow è apparsa bellissima. Negli ultimi anni è diventata famosa grazie al marchio Diesel, che l’ha scelta come testimonial.

Se fino a qualche anno fa tutti erano abituati a vedere modelle perfette, magre, senza la più piccola imperfezione, oggi è cambiato tutto. Le modelle e le influencer sono solite mostrare le proprie smagliature, la cellulite, l’acne e ogni altro difetto. Mostrano che dietro una foto c’è tanta finzione e che anche loro sono imperfette. Insegnano alle donne come accettarsi ed amarsi.

Winnie Harlow non è di certo la prima a mostrare al mondo intero i suoi difetti. Con il movimento body positivity, le star cercano di dare più spazio alla normalità. Questa modella in costume è amata nel mondo della moda proprio per la sua vitiligine, perché la rende unica.

Chi è Winnie Harlow

Winnie Harlow, all’anagrafe Chantelle Whitney Brown-Young, è una modella giamaicana-canadese, oggi diventata il simbolo della vitiligine. Si è fatta conoscere grazie alla sua partecipazione come concorrente alla serie televisiva statunitense America’s Next Top Model.

Ha scoperto la malattia all’età di 4 anni e si è ritrovata, durante la crescita, ad essere spesso vittima dei bulli. Veniva chiamata mucca, zebra e molto spesso ha pensato di farla finita.

Tutto è cambiato quando è diventata famosa in televisione e in seguito in tutto il mondo, dopo che il marchio di abbigliamento italiano di Diesel l’ha scelta per una sua campagna. Oggi la modella riesce a parlare apertamente della sua malattia, si è accettata e si vede bella così com’è.