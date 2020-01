Epidemia di Coronavirus, l’app Plague Inc. è la più scaricata in Cina In questi giorni frenetici dell'epidemia di Coronavirus in Cina una delle app più scaricate si chiama Plague Inc.

Mentre tutto il mondo guarda con apprensione l’epidemia di Coronavirus in Cina, con casi che escono dai confini e arrivano anche in Europa, Italia compresa, ecco che i cinesi per informarsi scaricano l’app Plague Inc. Che in realtà è un gioco e non serve per informarsi.

Quando in Africa nel 2014 era scoppiata l’epidemia di ebola, l’app Plague Inc era in cima ai download. E lo è di nuovo oggi. In Cina e anche negli Stati Uniti molti hanno scaricato questa applicazione che altro non è che un videogioco di simulazione, ideato nel 2012 dalla Ndemic Creations. Un gioco, per l’appunto. Non un’app utile per contrastare l’epidemia in corso.

L’app Plague è un videogioco che permette di creare epidemie per poter distruggere tutta l’umanità. All’inizio si sceglie quale agente patogeno sarà causa della nostra distruzione e poi altre caratteristiche che deve avere. È lo stesso gioco che aveva deciso di inserire anche il movimento No Vax tra i possibili “patogeni” che porteranno alla fine dell’umanità.

Visto l’elevato numero di download, la casa di produzione ha dovuto spiegare che non si tratta di una simulazione scientifica che può farci capire come un Coronavirus come quello che arriva dalla Cina può agire sul mondo e sull’umanità. È solo un gioco, non dobbiamo dimenticarlo.

“Abbiamo disegnato il gioco affinché sia realistico e divulgativo, e abbiamo cercato di non sfruttare in termini sensazionalistici i problemi del mondo reale. Questo sforzo è stato riconosciuto anche dai Cdc (Centers for Disease Control and Prevention) e da altre organizzazioni che si occupano di sanità del mondo. In ogni caso, ricordatevi che Plauge Inc. è un gioco, non un modello scientifico e che invece l’epidemia di coronavirus attualmente in atto è reale e coinvolge un gran numero di persone”.

Cerchiamo di non confondere “fantasia” e realtà!