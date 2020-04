Così potrai ammirare i tramonti di Los Angeles, da casa Questi sono i migliori tramonti di Los Angeles da ammirare a casa tua

La chiamano la Magic Hours, quel momento così magico e speciale in cui poter osservare tramonti incredibili ai limiti del surreale tra i cieli di Los Angeles. Certo, non sempre è possibile viaggiare e raggiungere i posti che hanno catturato la nostra attenzione e rapito il nostro cuore, ma la tecnologia ci fornisce la soluzione: i tour virtuali.

Ammirare i tramonti di Los Angeles da casa

Guardare un bellissimo tramonto è un modo rilassante per concludere la giornata, ma non tutti riescono a godere di questa fortuna. Così il Tourism & Convention Board di Los Angeles ha deciso di portare il famoso e incredibile cielo della California direttamente a casa nostra, grazie alle telecamere installate sulla città.

Attraverso il sito web e i social network di Tourism & Convention Board di Los Angeles sarà possibile ammirare l’incredibile tramonto da Venice Beach e immaginarci proprio lì, con il vento tra i capelli.

L’ora magica a Los Angeles

Il momento in cui il sole tramonta a Los Angeles è ben conosciuto come “ora magica”, ovvero l’istante esatto in cui all’orizzonte appare una luce calda e dorata che riscalda il cuore.

Dal nostro divano o dal nostro balcone, seduti su una sedia o affacciati alla finestra immaginando di essere da tutt’altra parte. Quando la voglia di viaggiare è ai massimi livelli possiamo raggiungere Los Angeles con un click e godere di uno degli spettacoli più belli della natura: il tramonto.

Un tramonto per tutti, in streaming

Ogni giorno, Los Angeles Tourism trasmetterà in streaming il tramonto dall’Hotel Erwin a Venice Beach a partire dalle 18:45 PT. Inoltre, ogni settimana, i canali social di Los Angeles Tourism incoraggeranno le persone che guardano il live streaming a creare cocktail speciali, ricette dai consigliate dai ristoranti locali di Los Angeles, ascoltare playlist curate e altre attività virtuali divertenti e coinvolgenti.

Insomma per tutti coloro che hanno la nostalgia di viaggiare e amano Los Angeles, questa è l’occasione migliore di sognare e vivere la California, da casa.