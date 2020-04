Benedetta Rossi svela l’età del suo cane Nuvola e racconta il compromesso che hanno trovato La foodblogger Benedetta Rossi racconta ai fan il compromesso per la pioggia con Nuvola e svela l'età del cane

Negli ultimi giorni, il cane della famosa food blogger Benedetta Rossi è diventato famoso a seguito di diversi post e diverse storie Instagram che lei stessa ha pubblicato. Tutti la conoscono per il suo sito di cucina e il suo canale su YouTube “Fatto in casa da Benedetta”. È diventata famosa grazie alla sua passione per la cucina e al suo talento, con il quale spiega in modo semplice le ricette che tutti amano rifare.

Ultimamente i fan si erano preoccupati di Nuvola, il cane di famiglia, che in diversi video era apparso sofferente e per salire le scale veniva portato in braccio da Marco, il marito di Benedetta.

“Per i tanti che ce lo chiedono, Nuvola non sta male male, le sue zampe posteriori sono deboli per via dell’età”.

La foodblogger ha spiegato che purtroppo, a causa della avanzata età del cagnolone, Nuvola ha dei problemi alle zampe posteriori. Nonostante questo però, può contare sull’amore dei suoi umani, che ogni giorno non gli fanno mai mancare nulla.

Benedetta Rossi ci ha deliziato con un altro racconto su Nuvola e sulla pioggia. Il cagnolone ama stare sotto la pioggia e ogni volta cerca di scappare fuori. Benedetta e Marco sono costretti a riportarlo dentro, così alla fine hanno trovato un compromesso:

“Abbiamo raggiunto un compromesso con Nuvola, dopo un lungo tira e molla tra lui che voleva stare per forza fuori sotto la pioggia e noi che lo volevamo tenere in casa all’asciutto, si è deciso di mettere il suo cuscino sotto la veranda… Sembra funzionare”.

I fan si sono mostrati sempre più interessati e sempre più incantati dall’amore che mostra verso Nuvola.

Tra i numerosi commenti, qualcuno le ha domandato quanti anni avesse il cagnolone e Benedetta Rossi ha risposto: “sedici“.