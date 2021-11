Rabbia ed indignazione sul web per l'abbandono di un cane all'aeroporto di New York: la famiglia non aveva i documenti necessari

Tanta rabbia suo social per la notizia appena arrivata dall’aeroporto di New York. Un povero cane è stato abbandonato dai suoi proprietari legato ad un palo. Una famiglia che doveva imbarcarsi e che non era in possesso di tutti i documenti necessari per portare con loro anche il cane di famiglia.

Così, invece di rinunciare a quel viaggio, hanno ben pensato di abbandonarlo all’aeroporto. Avrebbero potuto posticipare il volo o perfino chiamare un amico o altri membri della famiglia che avrebbero potuto occuparsi del povero cane. Invece quelle persone senza cuore, lo hanno lasciato legato ad un palo, come un vecchio oggetto senza alcun valore, al quale potevano rinunciare senza alcun problema.

Fortunatamente, un agente dei servizi di emergenza del Dipartimento di polizia di New York ha capito cos’era accaduto ed è subito intervenuto in soccorso del cucciolo di husky. Ha contattato l’associazione New York Bully Crew ed ha spiegato ai volontari ciò che quelle persone avevano fatto al loro animale domestico.

Il cucciolo è stato subito liberato e portato al rifugio Animal Care Centers di Brooklyn. Si è ritrovato dentro un freddo box, tradito da coloro che amava. Spaventato, confuso e triste. I ragazzi, nel vederlo, avevano il cuore a pezzi.

Il cane abbandonato di chiama Kola

Dopo le indagini, i soccorritori hanno scoperto che si trattava di una femmina di husky di nome Kola. Una cucciola buona e socievole, che ha subito interagito con loro esseri umani e con gli altri amici a quattro zampe ospiti nella struttura.

La polizia ha aperto un fascicolo di indagine e denunciato la famiglia per abbandono di animali. È stata aperta anche una pratica di rinuncia di proprietà, grazie alla quale i volontari potranno procedere con l’adozione di Kola e trovarle una famiglia amorevole, che non la abbandonerà legata ad un palo di un aeroporto.

La notizia ha suscitato la rabbia e l’indignazione di migliaia di utenti in tutto il mondo.