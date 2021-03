Cane cade da un muretto alto tre metri e finisce nel torrente: il gesto di un bambino di 10 anni

La vicenda di oggi, è accaduta a Firenze, con più precisione nel torrente Mugnone. Un pastore maremmano si trovava in compagnia del suo padrone, un ragazzo di circa 20 anni, quando è caduto in acqua.

Credit: pixabay

Secondo quanto riportato, il cagnolone è caduto da un muretto alto circa tre metri ed è poi finito nell’acqua bassa. Nonostante ciò, non è riuscito a riemergere. Il ragazzo si è subito allarmato ed è intervenuto in suo soccorso. Ha scavalcato quel muretto ed ha cercato di tirarlo fuori. Purtroppo i suoi tentativi non sono andati come previsto.

È stato allora che un bambino di 10 anni, che si trovava a passeggio con i suoi genitori, ha attirato l’attenzione degli agenti di polizia, che si trovavano poco distante dal punto dell’incidente.

Grazie al gesto del piccolo, i due poliziotti hanno raggiunto il 20enne ed hanno calato giù per il torrente una corda. Il giovane è riuscito ad imbracare il grande pastore maremmano e tutti insieme sono riusciti a portarlo in salvo.

Credit: pixabay

Una vicenda che fortunatamente si è conclusa nel migliore dei modi. Leggere di questi salvataggi fa bene al cuore. Perché ci dimostrano quello che ogni giorno le forze dell’ordine fanno per la propria comunità, che si tratti di aiutare esseri umani o animali. I due agenti erano occupati a transennare la zona, ma quando qualcuno li ha allertati di un animale in difficoltà, sono intervenuti senza esitare.

Credit: pixabay

E fa bene al cuore, perché leggere di un bambino di soli 10 anni, che interviene per salvare un amico a quattro zampe, non capita spesso. Ed è giusto che tutti conoscano il suo bellissimo gesto! Siamo certi che i suoi genitori siano orgogliosi di lui e che il padrone del pastore maremmano, non lo ringrazierà mai abbastanza!

