Cane Chihuahua amico di un piccione, la loro storia (VIDEO) Lundy, il cane di razza Chihuahua che non sapeva camminare e che è diventato amico con un piccione che non sapeva volare: il video della loro tenera amicizia

Oggi vogliamo parlarvi della splendida amicizia tra un cane Chihuahua e un piccione, raccontandovi la loro particolare storia e mostrandovi un video a testimonianza di questo particolare rapporto.

Perché diciamoci la verità, sentir parlare di un cane amico di un piccione non è cosa da tutti i giorni. E forse proprio per questo la storia di questi due animali ha fatto in pochissimo tempo il giro del web.

Ma in fin dei conti chi ama gli animali sa bene che la diversità è un concetto che appartiene solo a noi esseri umani. Perché sono tantissime le storie che dimostrano amicizie particolari tra animali di specie diversa.

Noi vi abbiamo parlato ad esempio di Gwen, il cane Pastore Maremmano migliore amico di un’oca. Oppure vi abbiamo parlato del legame speciale tra cane e gatto. I protagonisti di oggi, invece, sono un cane e un piccione.

La loro storia arriva da New York ed in particolare dalla Mia Foundation. Entrambi gli animali sono arrivati all’associazione per la salvaguardia degli animali in difficoltà in condizioni davvero disperate.

Il cane si chiama Lundy ed è un quadrupede di razza Chihuahua. Come detto, quando è arrivato alla Mia Foundation, le sue condizioni erano disperate. A causa di non un trauma alla colonna vertebrale, il piccolo amico a quattro zampe non può camminare.

I veterinari hanno preso molto a cuore la sua storia e stanno cercando un modo per far tornare il piccolo a camminare di nuovo. Poco dopo il suo arrivo, i volontari dell’associazione hanno trovato un piccione che non riusciva a volare.

Trasferito alla Mia Foundation, il piccione ha preso il nome di Herman. Fin dal loro primo incontro, tra i due è nato l’amore. I due animali non si separano mai e trascorrono la maggior parte del tempo insieme.

Condividono lo stesso tipo di disabilità, eppure non sembrano intenzionati ad arrendersi. Grazie al supporto l’uno dell’altro riescono a combattere e sicuramente di fronte a loro c’è un futuro felice. Ecco il video che mostra l’amicizia tra un cane Chihuahua e un piccione.

Guarda anche il video della “lotta” tra il gattino e lo scoiattolo