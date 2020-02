Cane Husky fa il Personal Trainer (Video) Il video del cane Husky che fa il Personal Trainer al suo proprietario: ogni mattina lo aiuta con gli esercizi e l'attività fisica per dimagrire e perdere peso

Avreste mai pensato di vedere il video di un cane Husky che fa il Personal Trainer? Siamo abbastanza convinti che la risposta sia no, ma come spesso succede siamo anche pronti a stupirvi. O meglio, il cane protagonista del video di oggi è pronto a farlo.

Perché tra i tanti aspetti negativi e positivi dei social network, possiamo sicuramente dire che una delle cose migliori che l’avvento dell’era di Internet e del mondo del web hanno fatto sia stato cambiare le vite dei nostri amici a quattro zampe.

Da una parte, perché sono tantissimi i cani e i gatti che riescono a trovare una famiglia grazie alle condivisioni sui vari Facebook e Instagram. Dall’altra perché l’avvento dei social ha reso i nostri amici a quattro zampe delle vere e proprie celebrità.

Le foto e i video di cani e gatti sono infatti tra i più cliccati del web. Tanto per fare un esempio c’è il video del Golden Retriever cucciolo che si fa i capelli dal parrucchiere. O ancora il video di Sadie, il cane Pastore Tedesco che sa fare il massaggio cardiaco.

Insomma, sono tantissimi i quadrupedi che ormai sono delle vere e proprie celebrità sul web, tanto da avere anche degli account con migliaia di follower. Il video che vi vogliamo mostrare oggi ha come protagonista un cane Husky che come “mestiere” fa il Personal Trainer.

Il suo proprietario lo ha educato per diventare il suo Personal Trainer di fiducia. Il ragazzo ogni mattina fa esercizi fisici per mantenersi in forma e il suo amico a quattro zampe lo sostiene e lo aiuta proprio come farebbe un qualsiasi personal trainer.

L’Husky infatti aiuta il suo proprietario durante le flessioni, gli addominali e i vari esercizi fisici tipici della palestra. Ma non solo, perché stando a quanto dice il suo proprietario lo stimola anche ad allenarsi. Ogni mattina lo sveglia e abbaiando lo incita a iniziare il suo allenamento. Ecco quindi il video che spopola sui social che mostra il cane Husky che fa il Personal Trainer al suo proprietario.

