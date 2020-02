Cane Labrador invade il campo da calcio durante la partita (VIDEO) Cane Labrador invade un campo da calcio per ben due volte durante una partita di calcio: ecco uno degli ultimi video a tema amici a quattro zampe più virale

Cane Labrador invade il campo da calcio durante una partita e il suo video diventa subito virale. Il protagonista di queste immagini è un amico a quattro zampe davvero particolare e con una grandissima voglia di giocare.

Non sappiamo niente circa la sua identità o la sua provenienza, l’unica cosa sicura è che questo bellissimo amico a quattro zampe è diventato in pochissimo tempo l’idolo del web e dei tifosi presenti allo stadio.

Se leggete spesso le nostre storie a tema amici a quattro zampe, dovreste sapere ormai che i social network rappresentano una bellissima vetrina per gli animali. I cani e i gatti famosi sul web sono ormai davvero tanti, ognuno con una propria storia.

Possiamo sicuramente dire che l’avvento dei vari Facebook e Instagram ha sicuramente rivoluzionato non solo le nostre vite, ma anche quelle dei nostri animali. Per due aspetti fondamentali. Innanzitutto, grazie alla potenza dei vari social, sono tantissimi gli animali in cerca di una casa che riescono a trovare una famiglia.

In secondo luogo, le immagini e i video dei nostri amici a quattro zampe sono tra i più cliccati del web. E infatti con il passare del tempo sono tantissimi gli animali che sono diventati delle celebrità sui vari social, con account personali con numeri da fare invidia ai vip di tutto il mondo.

Noi ad esempio vi abbiamo parlato di Nuts, il cane Grifone Belga che assomiglia a Chewbecca. Oppure anche di Sadie, il cane Pastore Tedesco che sa fare il massaggio cardiaco. Oggi invece vogliamo parlarvi di un altro amico a quattro zampe che nelle ultime ore è diventato una star sul web.

Lui è un cane di razza Labrador che ha deciso di invadere un campo da calcio durante una partita. E non una, ma ben due volte. Le immagini arrivano dallo stadio Karagumruk Arena, con la partita che è finita con il punteggio per 2-1 per i padroni di casa.

Ma possiamo dire che quasi sicuramente nessuno dei tifosi locali ricorderà la partita per la vittoria, ma più probabilmente per questa particolare invasione di campo. Ecco quindi il video del cane labrador che invade un campo da calcio durante la partita.

Guarda anche il video dell’incredibile reazione del cane che vede il suo ritratto.