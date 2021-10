Un salvataggio che è diventato virale sul web: un camionista di nome Daniel è intervenuto in aiuto di 3 cuccioli gettati per strada

Daniel Antunes è un camionista che ha voluto raccontare la sua esperienza sul web, per dimostrare al mondo intero quanto gli esseri umani possano essere crudeli. Fortunatamente ci sono persone sensibili e altruiste come lui, che non rimangono indifferenti davanti alla sofferenza di altri esseri.

L’uomo si trovava a bordo del suo grande mezzo, quando ha notato tre piccole palle di pelo in difficoltà sul ciglio della strada. Qualche persona crudele li aveva gettati incontro ad un triste destino. Perché abbandonarli per strada non era sufficiente. Chiunque fosse il loro ex proprietario, ha ben pensato di lasciarli sul bordo di una strada trafficata, senza riflettere sul fatto che qualcuno avrebbe potuto investirli e mettere fine alla loro vita.

Daniel si è subito fermato ed è sceso dal camion per verificare le condizioni di salute dei tre cuccioli. Accanto a quelle palle di pelo, c’era uno zaino. Forse erano riusciti ad uscire da quella che sarebbe dovuta essere la loro prigione.

Fortunatamente stavano bene, così l’uomo li ha presi e li ha portati sul camion per tutto il suo viaggio. Una volta arrivato a destinazione, li ha affidati nelle mani amorevoli del veterinario più vicino. Quest’ultimo si è occupato di visitarli e di fornire loro tutte le cure di cui avevano bisogno.

In seguito Daniel ha pubblicato il video del salvataggio, che aveva ripreso con il suo cellulare, sul web. Il suo scopo era quello di mostrare al mondo quanto un essere umano possa essere crudele. Uno scopo che ha raggiunto con successo, poiché il filmato ha ricevuto un incredibile numero di visualizzazioni e condivisioni, raggiungendo ogni parte del mondo. Tantissime le persone che si sono complimentate e hanno ringraziato il camionista per aver salvato i tre poveri cuccioli. Senza il suo intervento, nel giro di poche ore, sarebbero morti investiti.