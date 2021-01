È rimasto a vegliare quella casa, nonostante se ne fossero andati, mentre il suo corpo si indeboliva giorno dopo giorno

Il povero cane abbandonato continuava a vegliare quella casa ormai vuota, con la speranza che un giorno la sua famiglia sarebbe tornata. Si allontanava per cercare cibo nei quartieri circostanti, ma poi tornava sempre lì. Le persone che lo avevano cresciuto e che si erano sempre prese cura di lui, se ne erano andate. Lo avevamo lasciato solo davanti ad un destino incerto.

Credit: Fonte: AnimalSTEP Official

I giorni sono diventati settimane e poi mesi. Con il tempo il suo pelo è cresciuto e si è arruffato, così tanto da impedirgli perfino di vedere.

Credit: Fonte: AnimalSTEP Official

Poi tutto è cambiato, quando qualcuno si è accorto della sua situazione e ha deciso di allarmare i soccorritori del posto. Grazie al loro intervento, l’animale è stato portato via da quella casa e condotto in uno studio veterinario. Tutti sono rimasti sbalorditi davanti al suo aspetto così sofferente.

La trasformazione del cane abbandonato

Dopo una visita accurata e un buon pasto caldo, il cucciolo è stato liberato da tutto quel pelo. Ed è tornato di nuovo a vedere la vita intorno a lui.

Oggi è un cane nuovo, diverso. Purtroppo non possiamo spiegargli che la sua famiglia non tornerà più, ma ha iniziato ad accettare l’inizio della sua nuova vita.

I volontari hanno pubblicato la sua storia e le sue foto sui social network. Il cane abbandonato ha conquistato il cuore di una persona molto gentile. Una persona che si è fatta avanti per adottarlo e che presto, quando i soccorritori decideranno che sarà pronto, potrà portarlo a casa.

Credit: Fonte: AnimalSTEP Official

Grazie a tutte le persone che si sono prese cura di lui. Con il tempo il cagnolino dimenticherà quella casa e quelle persone che lo hanno tradito e imparerà ad accettare la nuova casa e la sua nuova opportunità di essere felice.

Ricordatevi che esistono strutture disposte ad ospitare gli amici a quattro zampe che non hanno più una casa. Rivolgetevi a volontari e non abbandonate i cani per strada, condannandoli ad una morta certa.