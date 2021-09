Quanto può essere crudele un essere umano? La storia di questi due cani, una femmina di Shih Tzu di 9 anni di nome Chloe e un chihuahua di 13 anni di nome Roxie, ha sconvolto l’intero mondo del web.

I due animali vivevano in una casa di Mira Mesa insieme al loro ex proprietario. Quest’ultimo aveva deciso di fasciare le loro zampe per evitare che graffiassero il pavimento dell’abitazione. La fasciatura era così stretta, che ha bloccato il flusso sanguigno delle zampe dei due poveri cani. Il veterinario, dopo il salvataggio, ha fatto di tutto per riparare il danno provocato da quell’essere crudele, ma alla fine si è ritrovato costretto a procedere con l’amputazione. Chloe oggi non ha le zampe posteriori, mentre Roxie ha subito l’amputazione parziale di una sola zampa.

Fortunatamente, dopo che qualcuno ha lanciato l’allarme, i volontari dell’associazione Humane Society di San Diego, sono intervenuti per salvare i cagnolini e denunciare il loro ex proprietario.

La nuova vita di Chloe e Roxie

Dopo l’amputazione di entrambe le zampe, la cagnolina Chloe ha dovuto affrontare un lungo periodo di riabilitazione e terapia fisica insieme al suo compagno di sventure. Oggi, grazie al buon cuore degli amati degli animali e alle generose donazioni, la cagnolina riesce a muoversi grazie ad una sedia a rotelle a delle pantofole ortopediche. Roxie, invece, ha ottenuto una protesi e riesce a camminare da solo.

I volontari, non molto tempo fa, hanno voluto pubblicare nuovi aggiornamenti sulla vicenda che ha amareggiato il cuore dell’intero mondo del web. Il chihuahua di 13 anni si trova ancora al rifugio e sta aspettando una famiglia, mentre la Shih Tzu di 9 anni è stata adottata da un papà meraviglioso. Un detective di nome Chappie Hunter che ha perso una gamba nel 2013. Quando ha sentito la storia di Chloe ha capito che era la cucciola perfetta per lui.

