Gattino amico di un cane, meraviglioso il loro affetto (Video) Il video che ha come protagonisti un gattino e un cane uniti da un'amicizia speciale: le immagini che hanno fatto il giro del web mandando in delirio i social

I protagonisti del video di oggi sono un gattino ed un cane che hanno un rapporto davvero speciale. Le immagini che stiamo per mostrarvi hanno raggiunto in pochissimo tempo tantissime visualizzazioni, riuscendo a stringere i cuori di tanti utenti del web.

Il motivo? Proprio perché hanno come protagonisti un gattino ed un cane che si dimostrano tanto affetto. Perché in fin dei conti, la credenza che vede cani e gatti come acerrimi nemici altro non è che un pregiudizio che ormai è arrivato il momento di abbattere. Un mito che dobbiamo cercare di sfatare, perché non corrisponde certo alla verità.

Con i dovuti accorgimenti e la sempre utile pazienza, infatti, cane e gatto non solo possono andare d’accordo, ma possono anche stringere amicizie fuori dal comune. E noi ve lo abbiamo dimostrato più di una volta.

C’è la storia del cane che ha salvato un gattino abbandonato sotto la pioggia e lo ha portato a casa. O ancora la storia del cane che ha salvato l’amico gattino che stava per annegare. Insomma, le storie che dimostrano che questi due animali così diversi e allo stesso tempo così simili possono essere amici sono davvero molte.

E anche il video di oggi ha come protagonisti un gattino e un cane che si vogliono davvero molto bene. Sono entrambi gli animali di una famiglia che vive a Sunshine Coast, in Australia. E questo video è riuscito a commuovere tantissime persone, proprio perché mostra un aspetto dei nostri amici a quattro zampe che spesso sottovalutiamo. Perché dimostra che la diversità è un concetto che appartiene solo a noi esseri umani.

Nelle immagini che stiamo per mostrarvi si vede il gattino e il cane durante un momento di tenerezza. Il cane si avvicina al felino per leccarlo e il gatto si mostra fin da subito ben propenso alle coccole del suo amico.

Anzi, quando alla fine il cane se ne va, il gattino si mostra anche decisamente dispiaciuto. Con le sue zampette prova a “trattenere” il suo amico che, interessato ad altro, decide di proseguire oltre. Ecco dunque il video del gattino e del cane uniti da un rapporto speciale.

