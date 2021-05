Gatto si avvicina con nonchalance al cane e poi mette in atto il suo attacco: il divertente video

I protagonisti di questo simpaticissimo video, diventato virale sul web negli ultimi giorni, sono un gatto e un cane. Fate molta attenzione però prima di guardarlo, perché le immagini potrebbero essere graficamente troppo carine da gestire!

All’inizio del filmato, possiamo vedere il gatto che osserva la sua preda e poi si avvicina con nonchalance al cane, decisamente più grande di lui. Quest’ultimo ha la guardia bassa e non si accorge che il gatto è pronto a colpire.

Il diabolico micio si lancia verso la sua grande preda e riesce a coglierla di sorpresa. Il povero cane cade impotente e il felino riesce ad abbattere il nemico e ad uscirne vincitore!

La famiglia che si è ritrovata a riprendere l’intera scena, ha deciso di condividerla social network, per regalare un sorriso ai propri amici. Di certo, i proprietari di questi due animali non si aspettavano che il video avrebbe raggiunto un incredibile numero di visualizzazioni e si sarebbe diffuso in ogni parte del mondo.

Migliaia di persone si sono ritrovate a sorridere davanti al filmato. In tanti hanno sottolineato quanto il gatto sia diabolico e che il cane, come accade nella maggior parte dei casi casi, è costretto a subire i suoi attacchi.

Noi vogliamo ringraziare coloro che hanno pubblicato questo simpatico video, perché ci ha rallegrato la giornata. Ogni giorno leggiamo di cani maltrattati, abbandonati, trovati in condizioni inimmaginabili. Sono proprio filmati come questo, che ci fanno bene all’anima e al cuore.

Quanti di voi condividono la vita sia con un cane che con un gatto e spesso si ritrovano a vedere divertenti scene come questa? Siamo sicuri che è capitato a molti di voi! Condividete anche voi questo video con i vostri amici, date loro un motivo in più per sorridere!