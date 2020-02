Il gattino che gioca con un pappagallo (Video) Un gattino gioca con un pappagallo e il loro video fa il giro del web: ecco le immagini che hanno mandato in delirio gli utenti di tutti i social network

Il video del gattino che gioca con un pappagallo è uno dei più virali degli ultimi tempi. Avreste mai pensato di poter vedere un felino che gioca con un pappagallo? Noi siamo convinti di no, anche perché si tratta di animali che da sempre sono considerati un po’ dei nemici.

Perché diciamoci la verità, gatti e pennuti non vanno proprio d’accordissimo. Basti pensare al gatto Silvestro e a Titti, il cartone animato che rappresenta lo stereotipo del rapporto tra i felini e i pennuti.

Eppure, con l’avvento dei social network e dell’era di Internet in generale, ne abbiamo viste di cose strane. Anche perché come tutti ben sappiamo, i vari Facebook e Instagram hanno rappresentato una vera vetrina per tutto il mondo degli animali.

I video e le foto di animali, soprattutto di cani e gatti, sono tra i più cliccati del web. E noi ve ne abbiamo mostrati molti. C’è ad esempio il video della reazione del cane Golden Retriever alle prese con un gatto troppo affettuoso. O ancora il video di Sadie, il cane Pastore Tedesco che sa fare il massaggio cardiaco.

Oggi invece vogliamo mostrarvi il video di un gattino alle prese con un pappagallo. E anche se ognuno di noi potrebbe avere l’impressione che si tratti di un video dal finale drammatico, in realtà ve lo mostriamo proprio perché è in grado di stupire ognuno di noi.

Ed in effetti è diventato famoso proprio per la sua particolarità. Perché anche se ad un certo punto il felino protagonista si lecca i baffi, facendo sospettare lo spettatore, gatto e pappagallo giocano tranquillamente.

Il felino prova a toccare il pennuto, senza mai esagerare con i colpi o con la violenza. E il pappagallo infatti non ha paura. Si lascia toccare dal gatto, sbattendo le ali quando il felino esagera e rimettendolo al suo posto. Ecco dunque il video del gattino che gioca con un pappagallo che ha mandato in delirio il web.

Guarda anche: il video della “lotta” tra un gattino e uno scoiattolo