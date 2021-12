La storia della cagnolina Sophie è accaduta pochi giorni prima del Ringraziamento del 2019. I vigili del fuoco di Plainville, nell’Illinois, hanno risposto ad una chiamata che li allarmava dell’incidente di un camion. Il mezzo si era ribaltato e il conducente era morto nell’impatto.

Credit: Facebook/Animal Care Center di Plainfield

I pompieri hanno raggiunto il posto in poco tempo, al fine di aiutare le autorità e i sanitari. Ma proprio durante il loro intervento, hanno sentito dei lamenti provenire dal mezzo. Era un cane che abbaiava.

Il pompiere Mike Walden e il tenente Brandon Vainowski hanno iniziato a cercare il povero animale e alla fine si sono ritrovati tra le braccia un piccolo Schnauzer grigio.

Subito dopo, il capo dei Vigili del Fuoco ha ben pensato di contattare i volontari dell’associazione Animal Care Center di Plainfield e di portare il cucciolo da un veterinario.

Credit: Facebook/Animal Care Center di Plainfield

Dopo la visita, il medico ha scoperto che prima dell’incidente, l’animale era già stato investito ed anche aggredito da un altro cane. Era una femmina di nome Sophie e il suo papà era l’uomo morto nell’incidente. Così, i soccorritori hanno contattato i parenti, ma nessuno era disposto a prendersi cura della cucciola.

In quel momento, i Vigili del Fuoco avevano due scelte davanti: trovare una casa alla cagnolina da soli o darla al rifugio. Tutti loro volevano continuare a vivere il suo salvataggio. Così hanno affidato la cagnolina alle mani dei volontari per tutto il tempo delle cure, telefonando ogni giorno. E ogni volta che potevano, andavano a trovarla.

La nuova vita della cagnolina Sophie

Il giorno del Ringraziamento, il veterinario non voleva lasciarla da sola nella clinica, così ha chiesto a suo marito di poterla portare a casa solo per quel giorno di festa. L’uomo ha accettato, ma non sapeva che si sarebbe follemente innamorato di Sophie. Alla fine, hanno deciso di adottarla in via ufficiale!

Credit: Facebook/Animal Care Center di Plainfield

La nuova vita di Sophie sarà MOLTO diversa da quella vecchia, ma sono sicuro che imparerà ad amarci come ha fatto con il suo papà. Benvenuta nella tua nuova casa, Sophie.

I Vigili del Fuoco si sono anche occupati di portare alla famiglia tutte le cose della cucciola, trovate nella vecchia casa del suo proprietario morto. Coperte, giocattoli, dolcetti, ossa, cartelle cliniche, prevenzione dei parassiti e una foto incorniciata dell’uomo.