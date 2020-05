Il salvataggio del cane caduto in una scarpata a Gandino (VIDEO) Un cane è stato salvato dopo essere caduto in una scarpata; il cucciolo è stato salvato dai Vigili de fuoco del distaccamento volontari di Gazzaniga

Vi vogliamo raccontare il salvataggio di un cane caduto in una scarpata a Gandino. Il protagonista della vicenda, suo malgrado, è stato un bellissimo cucciolone finito sul fondo di una vallata impervia. Il cane sembrava ormai rassegnato al suo destino quando è stato ricuperato dai Vigili de fuoco del distaccamento volontari di Gazzaniga.

Un episodio che sarebbe potuto finire male se fosse stato per l’intervento di alcuni passanti. Per puro caso, delle persone che camminavano in quella zona si sono accorte del cane finito sul fondo di una scarpata in via Fontanella, a Gandino. Hanno provato a raggiungerlo ma la zona era impervia. Hanno deciso così di chiamare il 112.

Sul posto sono intervenuti i Vigili de fuoco del distaccamento volontari di Gazzaniga. La zona, una vallata impervia, non era facile da raggiungere ma i pompieri non si sono scoraggiati. Dopo vari tentativi, i vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere il cane sul fondo della scarpata.

Dopo averlo messo in sicurezza, i pompieri hanno salvato il cane. L’animale un meticcio simil golden retriver, sembrava in buone condizioni fisiche ma era molto provato dall’accaduto. È stato portato nel canile di Colzate dove è stato sottoposto a un controllo veterinario.

Non è chiara la dinamica della vicenda e nessuno sa dire com’è finito il cane in quella scarpata. Le forze dell’ordine cercheranno di scoprire cosa gli è successo al povero animale.

Grazie alla segnalazione dei passanti e all’intervento dei Vigili de fuoco del distaccamento volontari di Gazzaniga, il cane è stato salvato. Se non verrano trovati i proprietari, l’animale sarà probabilmente reso disponibile per l’adozione il prima possibile. Un ringraziamento speciale a chi non si è girato dall’altra parte e a chi si è prodigato per salvarlo.