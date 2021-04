Mr Marbles è un povero gatto che vive nel New Jersey e che è diventato famoso a livello internazionale. La sua storia è stata diffusa dopo che qualcuno lo ha trovato in gravi condizioni dentro un fosso.

Si pensa che il micio sia stato investito da un’automobile e lasciato morire per strada. Fortunatamente, un passante ha notato la sua presenza ed ha lanciato subito l’allarme ai soccorritori del posto. In breve tempo, Mr Marbles è stato portato alla clinica veterinaria dell’Halfway Home Animal Rescue Team.

Quando i volontari hanno condiviso le sue foto sul web, gli utenti sono rimasti colpiti dal particolare aspetto del gatto:

Credit: Halfway Home Animal Rescue Team / Facebook

È molto piccolo, con una testa leggermente grande e rotonda e degli occhi stravaganti, che gli danno quell’espressione di “gatto scontroso”, ma è perfettamente sano.

Le condizioni di salute di Mr Marbles

Un gatto nero con i baffi bianchi e un aspetto piuttosto buffo. Dopo la visita medica, il veterinario ha comunicato ai volontari che il micio aveva diverse contusioni e un dente rotto. Ma non aveva riportato gravi danni.

Dopo aver avuto modo di conoscerlo, i ragazzi sono rimasti colpiti dalla sua personalità dolce e dalla sua timidezza.

Dopo tutto quello che ha passato, Mr Marbles adora sdraiarsi sulla sua amaca, giocare con i giocattoli e mettersi a suo agio con le persone che lo coccolano ogni giorno.

Questo bellissimo gatto si trova ancora al rifugio Halfway Home Animal Rescue nel New Jersey ed è già stato inserito tra gli animali adottabili sul sito web dell’associazione.

Noi continuiamo a raccontare del meraviglioso lavoro dei volontari, perché spesso la loro figura è sottovalutata. Queste persone sono disposte ad intervenire e cambiare il futuro dei nostri amici pelosi. Quindi, non rimanete indifferenti quando vedete un animale in difficoltà, ma chiamate i soccorritori. Una chiamata che a noi non costa nulla, ma che potrebbe essere fondamentale per un cane o per un gatto!