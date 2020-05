Il salvataggio di un cane abbandonato in strada (VIDEO) Una telecamera di sicurezza ha ripreso una donna che ha salvato un cane ferito e abbandonato; il video del salvataggio è diventato presto virale, eccolo qui

Molte persone dimostrano la loro nobiltà di carattere e il loro buon cuore attraverso piccole azioni quotidiane. Quello che stiamo per raccontarvi è successo nella città di San Miguel, in Perù. Si tratta di un atto di amore totalmente disinteressato che è stato catturato dalle telecamere di sicurezza del quartiere: il salvataggio di un cane abbandonato. Ecco il video.

Una donna che, in seguito, è voluta rimanere anonima, stava percorrendo una strada trafficata quando notò la presenza di un giovane cane sdraiato su un cartone al lato della strada. La donna si rese conto che il cane era ferito e che aveva un disperato bisogno di aiuto. Senza esitare, la donna fermò la macchina.

La donna ha prima sistemato le cose che aveva sul retro del furgone in modo che il cane potesse stare il più comodo possibile.

Malnutrito, disidratato, pieno di ferite e cicatrici sul suo corpo, il cane sembrava avere una grave infezione che poteva farlo perdere la vita.

In tali momenti, ci chiediamo sempre: come può qualcuno abbandonare un animale in circostanze così dolorose?

Ma, per fortuna, una brava persona ha attraversato il suo cammino e lo ha salvato. La donna si è avvicinata con attenzione per non spaventarlo, ha esaminato le sue ferite e ha iniziato ad accarezzarlo. Lo ha guardato teneramente negli occhi e gli ha fatto una promessa: “Andrà tutto bene”.

Il cane ha capito subito che la donna era lì per aiutarlo e si è lasciato trasportare senza opporre resistenza.

La donna sapeva che stava rischiando di essere morsa dal cane o criticata da alcune persone ma sapeva anche che la vita di un animale era più importante di tutto ciò.

Poiché la donna non è stata identificata, non sappiamo se l’animale sia riuscito a guarire completamente. Ma la sua buona azione del giorno è stata registrata in un video che è diventato rapidamente virale, ricevendo tantissimi elogi.

Questa storia, sebbene possa sembrare così semplice e banale, è un esempio per tutti coloro che, quando vedono un cane abbandonato che ha bisogno di aiuto, non sono in grado di voltare le spalle e andarsene.