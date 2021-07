Il protagonista di questa storia è un Jack Russell Terrier di nome Crumpet. Era soltanto un cucciolo quando è scomparso dal giardino della sua amorevole casa. La sua mamma umana, una donna di nome Sarah Covell, si è allontanata per andare a controllare i cavalli in un terreno adiacente e quando è tornata all’abitazione, si è resa conto che il suo amico a quattro zampe era scomparso nel nulla.

I fatti risalgono al mese ottobre del 2010.

Era con noi da tre mesi. Non era assolutamente nella sua natura fuggire via e sono sempre stata convinta che qualcuno l’avesse rubato dal nostro giardino. Stava sempre vicino al nostro cane più grande, per lei era come una madre.