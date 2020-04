La foto nel nuovo cane di Michelle Hunziker Michelle Hunziker e il post su Instagram di un nuovo cane: "era da tempo che..."

Non è la prima volta che Michelle Hunziker fa parlare di se riguardo i suoi cani. Lo scorso mese, la nota showgirl e conduttrice, aveva pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto molto tenera di Tomaso Trussardi, che stringeva a se la cagnolina di famiglia Lilly. L’immagine aveva colpito molto i fan, perché per la prima volta Tomaso è apparso senza la cravatta ed ha mostrato il suo lato tenero e dolce.

Nelle ultime ore, si è tornato a parlare di Michelle Hunziker e del nuovo cucciolo che la famiglia ha accolto. Il suo nome è Odino:

“Erano anni che Tomaso desiderava un levrierino… Eccolo qui… Il nuovo bebè di casa… Siamo tutti innamorati di lui! Compresi Lilly e Leone. ❤️❤️❤️ Si chiama ODINO perché era l’unico della cucciolata con un codino storto ❤️❤️❤️”.

Michelle Hunziker è seguita da un notevole numero di follower ed è amata per la sua solarità e per la sua simpatia.

La nota showgirl ha sempre condiviso la sua vita sui social network e così anche l’amore che ha per gli animali. Ha sempre mostrato che in tutti i viaggi di famiglia, gli amici a quattro zampe sono presenti.

Ha sempre pubblicato foto con in braccio Lilly e Leone, mamma e figlio.

Qualche volta è stata anche criticata, per le sue scelte, come per esempio il fatto aver acquistato i cani.

Una volta è stata criticata per aver pubblicato la foto di Leone sdraiato su una coperta di ecopelle, perché secondo gli animalisti quella è una pelle trattata e non una finta pelle.

Ma basta guardare le immagini della famiglia e di Michelle, insieme ai suoi amici a quattro zampe, per capire quanto amore da loro ogni giorno.

E adesso alla famiglia si è aggiunto un nuovo cucciolo, Odino, che andrà a riempire le loro vite e quelle di Lilly e Leone!