Lasciata per strada dopo che il suo proprietario è stato deportato. Per 9 anni ha mangiato spazzatura ed ha conosciuto l’amore solo prima di morire…

La povera Pheenie si è ritrovata per strada da un giorno all'altro ed ha lottato per sopravvivere nei successivi 9 anni

Aveva una persona che l’amava, ma improvvisamente la vita della cagnolina Pheenie è cambiata in modo drastico. Quando il suo proprietario è stato deportato, la cucciola si è ritrovata da sola, a vivere per strada. Non aveva la minima idea di come fare per sopravvivere e continuava a sperare di ritrovare la sua vecchia vita.

Credit: Hope For Paws / YouTube

Pheenie ha trovato rifugio sotto un container di una discarica. Riusciva a ripararsi dalla pioggia e dal freddo e per i successivi 9 anni, è sopravvissuta mangiando gli avanzi gettati via dalle persone. Lo stress e l’incuria, hanno portato il suo corpo a deteriorarsi giorno dopo giorno.

Credit: Hope For Paws / YouTube

Dopo che un camion l’ha investita, ha perso un occhio ed ha riportato una grave infezione al midollo spinale. Non solo, la cagnolina ha iniziato a soffrire di malattie dentali, infezioni delle vie urinarie e molteplici e dolorosi tumori mammari.

Quando i volontari dell’associazione Hope For Paws sono venuti a conoscenza della sua situazione, hanno deciso di voler fare il possibile per accompagnarla verso una morte serena. Hanno trascorso interi giorni a cercare di guadagnare la sua fiducia, finché è arrivato il momento tanto atteso. Pheenie aveva capito che dopo tutti quegli anni di calvario, qualcuno era arrivato per salvare proprio lei.

Le cure per la cagnolina Pheenie

Nei successivi 5 mesi, i soccorritori hanno cercato di garantirle tutte le cure di cui aveva bisogno. 5 mesi in cui la dolce Pheenie ha vissuto circondata dall’amore di persone meravigliose e ospitata in una bellissima fattoria.

Credit: Hope For Paws / YouTube

Si è poi lasciata andare alla vecchiaia e si è spenta per sempre. Non è sopravvissuta molto dopo il salvataggio, ma ricorderà per sempre gli ultimi giorni della sua vita. Grazie a tutti coloro che lo hanno reso possibile. Buon ponte dell’arcobaleno Pheenie.