Lo hanno legato ad un albero e abbandonato in un bosco: il salvataggio di un povero cane

Trovato un povero cane abbandonato in un bosco, legato con una resistente catena ad un albero. Fortunatamente, i guardiaparco hanno trovato l’animale dopo la segnalazione di un passante, che alla vista dei suoi occhi tristi, traditi dalle persone che più amava, ha deciso di fare qualcosa per lui. La vicenda è accaduta nel Lazio, precisamente a Rocca di Papa.

Credit: Parco dei Castelli Romani- Facebook

A diffondere la sua foto sui social network, la pagina Facebook del Parco dei Castelli Romani. Ecco quanto si legge nel post:

Lasciato in mezzo ad un bosco nel comune di Rocca di Papa, non solo abbandonato a se stesso: il suo aguzzino ha, infatti, deciso scientemente di condannarlo a morte. Legandolo con una catena ad un albero, senza lasciargli possibilità alcuna di salvarsi.

Credit: Wikipedia

È così che, ieri mattina, i guardiaparco hanno ritrovato questo cane, dopo la segnalazione di un cittadino che lo ha individuato nel fitto della boscaglia, attirato dai lamenti. Il cane, risultato privo di microchip e di segni identificativi, è stato condotto presso il canile sanitario di competenza; trascorso il periodo stabilito dalla legge, sarà possibile adottarlo.

Il cane abbandonato in un bosco portato al canile

Come ha già comunicato il Parco dei Castelli Romani, il povero cane dopo il salvataggio e tutti i test necessari, ha seguito i volontari al canile sanitario del comune. Purtroppo non è risultato appartenere a nessuno e, sicuramente, nessuno riuscirà mai a risalire alla persona che ha compiuto un gesto così codardo e crudele.

Credit video: GranPasso Castelli Romani – YouTube

La legge prevedete che un cane non può essere dato in affidamento, se prima non si aspetta un determinato tempo stabilito. Dopo questo periodo di 60 giorni, i soccorritori potranno cercargli una casa e regalargli una seconda possibilità di vita.

Un grande ringraziamento ai guardiaparco e alla persona che non è rimasta indifferente davanti ad una scena di un cane in difficoltà. La sua chiamata è stata di vitale importanza per questo amico a quattro zampe.