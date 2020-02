Mel, il cane Golden Retriever che ogni giorno compra il pane (VIDEO) La storia di Mel, il cane di razza Golden Retriever che ogni giorno va a comprare il pane per i suoi proprietari anziani: il video delle sue commissioni

Si chiama Mel il quadrupede protagonista della storia di oggi ed è un cane di razza Golden Retriever il cui video ha letteralmente fatto il giro del web. Anzi, diciamo pure che anche molte delle sue foto hanno fatto il giro dei social, perché Mel è uno dei tanti cani famosi sul web.

Non dovreste più stupirvi di sentir parlare di celebrità a quattro zampe. L’avvento dei social network e del mondo del web in generale ha infatti rappresentato un bel trampolino di lancio per i tantissimi animali, soprattutto cani e gatti.

Da un lato, i nostri amici a quattro zampe devono ringraziare i vari Facebook e Instagram perché grazie alla loro potenza di diffusione è molto più facile per loro trovare una famiglia che voglia prendersene cura.

Dall’altro lato, perché le loro foto e i loro video sono tra i più cliccati dei social. Tanto che sono davvero tanti ormai i cani e i gatti che sul web sono delle vere e proprie star. Dal canto nostro noi vi abbiamo parlato di Nuts, il cane Grifone Belga che assomiglia a Chewbecca (video). O anche di Wilford, il gattino con la personalità più grande della pancia (video).

E anche Mel è un amico a quattro zampe che ormai è una vera e propria celebrità, sia sul web che nel suo quartiere, dove lo conoscono tutti. Mel è un cane di razza Golden Retriever che ha imparato a fare una cosa molto particolare: ogni giorno va a comprare il pane per i suoi proprietari.

Questo bellissimo Golden Retriever vive a Sorocoba, in Brasile. A circa 180 metri da casa sua, lungo il viale Professor Arturo Fonseca, si trova lo stabilimento Casa do Pao, dove ogni giorno Mel va a fare la spesa.

Fin da quando aveva 3 anni, i suoi proprietari gli hanno insegnato il tragitto. Ogni mattina Mel esce di casa, percorre 180 metri (in assoluta sicurezza) e arriva all’interno del negozio. Qui i gestori gli consegnano una busta con tutto ciò di cui la sua famiglia ha bisogno e Mel riparte con la busta in bocca, tornando a casa.

Molte persone hanno accusato i proprietari di Mel di sfruttamento. La verità è che questo bellissimo amico a quattro zampe si diverte moltissimo e le foto sul suo account Instagram non possono che confermarlo. Ecco il video di Mel, il cane Golden Retriever che ogni giorno va a fare la spesa per i suoi proprietari.

