La bellissima cucciola che vedete nelle foto di seguito si chiama Thumbelina, in italiano Pollicina. La vita è stata un po’ severa con lei, è nata con le zampe anteriori deformi. Ma nonostante la sua diversità, non ha mai perso la voglia di vivere e di sorridere.

Credit: Hearts & Bones Rescue

Negli ultimi giorni si sono diffuse sul web le sue nuove foto. Finalmente ha un bellissimo carrellino rosa ed è pronta per trovare la sua famiglia per sempre.

La sua storia è stata diffusa dai volontari dell’associazione Heart and Bones, che hanno accolto la cucciola dopo che qualcuno l’ha abbandonata in uno studio veterinario, in una zona rurale fuori da Dallas.

Credit: Hearts & Bones Rescue

Quando hanno visto quell’incrocio tra un husky e un pastore tedesco e si sono resi conto della deformità delle sue zampe, hanno subito realizzato il motivo del suo abbandono. Purtroppo l’essere umano riesce ad essere davvero crudele e davanti ad un cane diverso, molti scelgono la strada più vigliacca. Preferiscono abbandonare il proprio amico a quattro zampe, invece di affrontare la situazione insieme a lui, sostenendolo nelle cure e nella crescita.

Fortunatamente, Pollicina ha incontrato degli angeli che si sono subito presi cura di lei.

Thumbelina pupdate: our special gal is officially available for adoption!!! She arrived in NYC last weekend and has been… Posted by Hearts & Bones Rescue on Sunday, August 8, 2021

La nuova vita di Pollicina

Il veterinario non è riuscito a capire se la sua diversità sia il frutto di un difetto genetico oppure se sia colpa di qualche allevatore meschino e senza alcun minimo di responsabilità. Spesso negli allevamenti dei cani di razza, vengono effettuati degli incroci che hanno lo scopo di creare nuovi cani, da vendere poi sul mercato.

È proprio per questo motivo che tanti animalisti lottano per far capire alle persone che non devono più comprare cani, ma adottarli nei rifugi. Perché finché la domanda sul mercato sarà alta, gli allevatori continueranno a sfruttare le povere cagnoline, per poi strappare loro i cuccioli.

Credit: Hearts & Bones Rescue

Per tanto tempo, Pollicina si è spostata strisciando e usando soltanto le sue zampe posteriori. Oggi finalmente ha un carrellino e riesce a correre felice come qualunque altro cane. Questo solo grazie ai volontari che hanno raccolto i soldi necessari per poterlo acquistare. Adesso che la cucciola è più sicura di sé, i ragazzi potranno pubblicare gli appelli per la sua adozione.