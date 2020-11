Dal Dalmata al Pastore Tedesco, ecco le razze di cani famose e adatte per vivere in famiglia

Ci sono molte razze di cani famose, non solo per le loro caratteristiche fisiche e caratteriali, ma anche perché sono state protagoniste di film, storie e racconti.

Tra queste, ricordiamo tutti sicuramente i Dalmata, grazie anche a La carica dei cento e uno, oppure il Labrador, protagonista nel film Io & Marley. Ecco tutti gli altri cuccioli da amare.

Pastore tedesco

Questi fidati compagni pelosi lavorano spesso come cani poliziotti e cani guida perché sono fieramente fedeli ai loro principali custodi.

Si tratta di una di cani molto diffusa anche nelle famiglie che vogliono non solo un cane da compagnia, ma anche da guardia.

Proprio per la loro grande fedeltà, il pastore tedesco si pone come guardiano delle persone alle quali vuole bene.

Mastino napoletano

Tra le razze di cani famose vi è anche il Mastino napoletano, famoso per il suo aspetto un po’ triste.

È una razza canina che deriva dai molossoidi rustici, diffusi nelle campagne delle regioni meridionali italiane.

Il mastino napoletano è uno dei migliori cani da guardia. Ha un carattere forte e leale ed è solo all’apparenza sornione.

Il Mastino napoletano è molto protettivo con la propria famiglia e verso la sua casa, che vede come suo territorio.

Questo cane ha una stazza imponente, il maschio può pesare dai 60 ai 70 Kg, le femmine dai 50 ai 60 Kg, mentre l’altezza al garrese è rispettivamente 65-75 cm e 60-68 centimetri.

Labrador Retriever

Questi cuccioli sono amichevoli e attivi, rappresentano il cane ideale per fare compagnia anche ai più piccoli.

Si tratta di una razza tuttofare, che ha bisogno di stare con gli umani. I Labrador vivono in famiglia, ma a questi cani piace anche la caccia, sono adatti per essere addestrati per il cinema.

Sono cuccioli intelligenti e molto obbedienti, insomma quasi perfetti.

Dalmata

Originario della Croazia, la caratteristica evidente del Dalmata è il suo pelo chiazzato, bianco e nero.

È divenuto molto popolare grazie al cinema ed al cartone animato della Disney La Carica dei 101.

Tra le razze di cani famose, i Dalmata li possiamo collocare proprio in cima alla lista.

Prima di divenire un compagno fedele per gli umani, il cane era popolare fra i nobili, che lo sceglievano per la sua eleganza.

Oggi il Dalmata è impiegato in compiti di salvataggio, per via della sua intelligenza e del suo grande olfatto.

Questo cane è ad esempio di grande utilità per trovare i dispersi in disastri naturali.

Questa razza mostra spesso problemi di udito, anche dalla nascita, e sono soggetti ai calcoli renali.

Golden Retrievers

Anche il Golden Retrievers è tra le razze di cani più famose, ma anche più intelligenti e amichevoli.

Questo cane è molto affettuoso coi bambini e intreccia forti legami con la famiglia che lo adotta.

Giocherellone e con una setosa massa di pelo che fa venir voglia di abbracciarlo, il Golden Retrievers è davvero divertente.

Il suo carattere è molto buono ed è facile da educare. In generale i due problemi di salute più ricorrenti che questa razza soffre sono la displasia dell’anca e l’obesità.

Boxer

Il Boxer è una razza di cani tedesca, dalle dimensioni medie. Si tratta di un cane dalla corporatura possente e muscolosa.

I tedeschi lo utilizzavano come cane messaggero durante la guerra. Si tratta di un cane leale e giocherellone, dalla forte personalità.

Nonostante sia una razza molto dinamica, soffre vari problemi di salute quali malattie cardiache, cancro e allergie.

Beagles

I Beagles sono tra le razze di cani famose per essere molto curiosi e allegri.

Questi cuccioli, infatti, non si fermano mai e mettono il muso ovunque.

Si tratta di una delle razze canine più utilizzate anche in emergenze e salvataggi, specialmente in montagna.

I Beagles sono molto intelligenti e hanno un forte senso dell’olfatto.

Il Levriero Irlandese

Il Levriero Irlandese è particolarissimo per il suo aspetto elegante, ma non solo.

Questo cane è considerato il gigante tra le razze canine, perché è infatti molto alto, da sembrare un mini pony.

In antichità, questo cane gigante era usato come cane da caccia e le sue prede erano i grandi animali che vivevano un tempo in Gran Bretagna e in Irlanda.

Il Levriero riusciva a cacciare cervi, orsi, cinghiali e lupi. Nonostante le sue dimensioni, il carattere è gentile.

SI tratta di un cane molto fedele al proprietario e alla famiglia e vive bene in casa, anche se ha bisogno di spazio per muoversi.

Barboncini

I barboncini sono buffissimi, sono cagnolini intelligenti e dolci.

Originario della Francia, dove il cagnolino era già nel XV secolo molto popolare tra i membri della nobiltà, è oggi tra le razze di cani famose e più amate di tante altre.

Le loro dimensioni ridotte ed il loro aspetto adorabile rappresentano ovviamente i loro punti forti.

Il barboncino è un cane che gode in generale di buona salute, anche se è propenso a qualche lieve problematica, come l’otite.

Razze di cani famose: Siberian Husky

Proveniente dalla Russia, il Siberian Husky era una cane che gli umani utilizzano per trasportare le persone sulle slitte.

Il suo aspetto fisico è simile a quello di un lupo, con il corpo muscoloso e gli occhi azzurri.

Questi amici a quattro zampe hanno bisogno di muoversi molto.

I Siberian Husky sono dei classici cani nordici, amichevoli e intelligenti, ma anche piuttosto indipendenti e testardi.

Questi cani fanno molta compagnia all’uomo, ma necessitano di un addestramento sin da quando sono cuccioli.

I Siberian Husky sono allevati per la corsa e può capitare che il cane adori di più questa sua passione che lo stare insieme ai suoi proprietari.

Chihuahua

Originario del Messico, anche il Chihuahua è tra le razze di cani famose per il motivo che conosciamo tutti.

Questo amico a quattro zampe è il cane dalle dimensioni più piccole al mondo ed è il cane da compagnia per eccellenza, scelto anche dalle celebrities.

Questi cuccioli sono molto affettuosi e molto gelosi dei loro proprietari.

Dato che il suo corpo è davvero piccolo piccolo, il Chihuahua è una razza delicata, che necessita di attività fisica per acquisire forza.