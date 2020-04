Il salvataggio di Mena e Brea, cucciole abbandonate tra i rifiuti (VIDEO) Mena e Brea, abbandonate tra rifiuti, hanno rischiato di perdere la vita; ecco il video del loro salvataggio e come si è conclusa la vicenda

Mena e Brea sono due cucciole che sono state abbandonate tra i rifiuti in mezzo al nulla. Trovate da una volontaria di Trasacco (AQ), si nascondevano all’interno di un vecchio frigorifero, spaventate e affamate, in mezzo alle bottiglie di birra. Il video girato dalla ragazza che le ha trovate mostra le condizioni in cui cercavano di sopravvivere: una discarica abusiva piena di bottiglie e altri rifiuti. Ecco il loro salvataggio, dove sono adesso e l’appello delle volontarie per loro.

Un video che ha fatto indignare tantissime persone e che ha scosso le coscienze. Sono sempre loro, gli animali, a pagare per l’ignoranza e per la cattiveria umana. La loro è la storia di migliaia e migliaia di cani che, ogni giorno, vengono abbandonati da persone senza cuore. Il video del salvataggio di Mena e Brea, trovate nella discarica piena di bottiglie è accompagnato dallo sfogo (per ovvie ragioni) delle volontarie dell’associazione Adotta Anime Randagie Trasacco.

Il post delle volontarie racconta la loro triste vicenda:

“TRASACCO (AQ) 22/04/2020… Eh niente, non c’è niente da fare, contro l’ignoranza perderemo sempre… DOVETE STERILIZZARE I VOSTRI CANI!!!! Non buttarli come spazzatura. E complimenti per la scelta del posto, volevi farle diventare alcolizzate è? Faremo tutti i controlli sanitari e intanto subito alla ricerca di una casa per loro. 2 femmine… ovviamente. Mena (bianca e nera), Brea (bianca). Lasciateci un contatto in privato e vi richiameremo”.

❌❌TRASACCO (AQ) 22/04/2020❌❌Eh niente, non c'è niente da fare, contro l'ignoranza perderemo sempre…DOVETE STERILIZZARE I VOSTRI CANI!!!!Non buttarli come spazzatura😠E complimenti per la scelta del posto, volevi farle diventare alcolizzate è? Faremo tutti i controlli sanitari e intanto subito alla ricerca di una casa per loro. 2 femmine….ovviamente😢Mena (bianca e nera)Brea (bianca) Lasciateci un contatto in privato e vi richiameremo. Gepostet von Adotta Anime Randagie Trasacco am Mittwoch, 22. April 2020

Le ragazze hanno pochi fondi a disposizione e sono poche ma i cani che devono accudire sono tantissimi e tutti bisognosi di amore e cure. Le due cucciole sono femmine e non hanno probabilmente più di 2 mesi.

Chi le ha buttato lì, tra le bottiglie di birra vuote, le aveva condannate a una fine lenta: senza la loro mamma e senza cibo si sarebbero spente lì, in quella discarica.

Le piccole avevano scelto un vecchio frigorifero come rifugio e le ragazze di Adotta Anime Randagie Trasacco le hanno chiamate Mena (la cucciola bianco-nera) e Brea (la cucciola bianca) ispirandosi al nome di una famosa birra: Menabrea.

Adesso sono in un rifugio di fortuna e cercano casa. Le volontarie si occuperanno di loro, saranno visitate da un veterinario, sverminate, curate, vaccinate.

A breve, dunque, Mena e Brea saranno disponibili per un’adozione.

Non è la prima volta che si verificano casi del genere nella zona. Qualche mese prima un cane è stato infilato in un sacco di iuta e abbandonato per strada. La storia, che potete leggere qui fortunatamente si è conclusa bene per il povero animale che ora si trova in una bellissima struttura.

Sempre nella stessa zona, Titti, una dolcissima cagnolina bianca, è stata abbandonata legata nel bosco. Anche in questo caso la storia ha avuto un lieto fine. Potete leggere qui la sua storia.

Le ragazze di Adotta Anime Randagie Trasacco chiedono aiuto anche per Pioggia, investita mentre cercava riparo insieme alla sorella Sofia.

Se volete dare loro una mano o se volete adottare Mena e Brea, potete contattare le volontarie di Adotta Anime Randagie Trasacco sulla loro pagina o potete chiamare il numero di cellulare dell’associazione: 347 541 6419.