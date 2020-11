Credi di essere un amante dei cani? Se hai mai percepito uno di questi 10 segnali, è molto probabile che tu lo sia. Secondo alcuni studiosi ci sono diversi tuoi modi di agire, che dimostrano un tuo inconscio amore verso gli amici a quattro zampe.

Credit: pixabay.com

Andiamo quindi a vedere l’elenco, diffuso sul web, che ogni proprietario di un cane dovrebbe conoscere.

Ecco i 10 segnali rivelatori

L’odore di cane bagnato, non è poi così cattivo per te. Un cane bagnato non ha sicuramente un profumo di brezza marina, ma per te non è poi così male. Cosa vuol dire? Semplice, che ami il tuo cane!

Eviti di leggere i post che riguardano i cani che cercano una casa. Potrebbe sembrare che non ti importi ma, in realtà, vedere quei poveri animali bisognosi di amore, ti spezza il cuore. Se solo avessi la possibilità li adotteresti tutti.

Credit: pixabay.com

Se c’è un film con un cane per protagonista, sai già che ti piacerà. Quelli, per te, sono i film migliori, a meno che alla fine il cane non muoia. In quel caso è il film più triste che tu abbia mai visto.

Quando vai a fare spesa, ti piace vagare per le corsie dedicate ai cani. Rinunceresti a spendere soldi per te stesso, pur di comprare dolcetti e giocattoli per il tuo amato Fido.

Le attività che coinvolgono il tuo cane, sono anche le tue preferite. Parchi, passeggiate, spiagge o negozi che permettono l’ingresso ai cani, sono anche i luoghi che tu preferisci. Non, non sei pazzo. La vita è più bella, quando il tuo cane è lì per condividerla con te.

La tua bacheca di Facebook è piena di post e foto che riguardano gli amici a quattro zampe. Dall’esterno potrebbe sembrare che quello è il tuo unico interesse, ed effettivamente è così.

Altre caratteristiche che dimostrano l’amore degli animali

Credit: pixabay.com

Indossi i peli del tuo cane come un distintivo d’onore. Alcune persone curano molta attenzione alla muta dei cani, ma per te non è così. Se hai addosso i peli del tuo Fido, vuole soltanto dire che la mattina hai ricevuto un grande abbraccio.

Credit video: MsMojo – YouTube

Pianifichi i tuoi impegni in base alle esigenze del tuo cane. Se devi andare in vacanza, ad esempio, ti assicuri che anche lui possa venire con te.

La tua scusa preferita per declinare un invito indesiderato è: “Non posso, il mio cane ha bisogno di me”.

Non potresti mai, nemmeno tra un miliardo di anni, immaginare una vita senza cani.