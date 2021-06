La nuova vita del cagnolino Shylo, trovato in gravi condizioni dai volontari

Le immagini dei volontari che salvano il povero Shylo si sono diffuse sul web ed hanno commosso migliaia di persone. Il cane randagio si è ritrovato a vivere per strada per chissà quanto tempo, senza nessuno che si preoccupasse per la sua salute.

Credit: Animal Aid Unlimited – Facebook

Quando le sue condizioni sono arrivate all’estremo, l’animale si è raggomitolato davanti ad una vecchia casa, in attesa che la morte arrivasse a mettere fine a tutte le sue sofferenze. La sua pelle era così piena di infezioni e croste, che sembrava essere fatto di pietra.

Non aveva più il pelo e quelle croste gli causavano un dolore atroce ad ogni movimento. Fortunatamente, qualcuno si è reso conto delle sue condizioni ed ha allarmato i meravigliosi volontari dell’associazione Animal Aid Unlimited.

I soccorritori hanno deciso di chiamarlo Shylo e con delicatezza e pazienza si sono occupati di portarlo via dalla sua sofferenza e di condurlo in una clinica veterinaria.

Credit: Animal Aid Unlimited – Facebook

Grazie a cure antibiotiche e bagni medicali, il cucciolo è presto tornato a stare bene. I volontari lo hanno anche sottoposto ad una dieta ricca di sostanze nutritive, qualcosa di cui il suo corpo aveva assolutamente bisogno.

Durante i primi bagni, Shylo piangeva per la paura e per il troppo dolore. Con i giorni però le cose sono iniziate ad andare meglio e il dolce cagnolino ha imparato ad avere fiducia in quegli angeli che gli avevano salvato la vita.

La trasformazione del cane Shylo

Oggi la trasformazione di questo randagio è davvero incredibile! Guardate quanto è felice:

Credit: Animal Aid Unlimited – Facebook

Presto i ragazzi si occuperanno anche di trovargli una famiglia vera, che lo amerà per il resto della sua vita! Ancora una volta dobbiamo ringraziare il lavoro dei volontari, perché è grazie a loro se molti dei nostri amici a quattro zampe hanno una seconda possibilità di vita!