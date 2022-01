Si ribalta con la macchina, il suo cane gli rimane vicino per tutto il tempo

Quella che vi raccontiamo oggi è una storia incredibile, che ci dimostra ancora una volta quanto grande siano l’amore e la fedeltà di un cane nei confronti delle persone che ama e che si prendono cura di lui.

Era una serata come un’altra per un uomo che stava percorrendo una strada con la sua macchina, in compagnia del suo cane, a Coronel Pringles, in Argentina. Improvvisamente, qualcosa gli ha fatto perdere il controllo della macchina e il conducente si è ribaltato.

Purtroppo è rimasto incastrato all’interno delle lamiere e non aveva modo di uscire o chiamare i soccorsi.

Il Pastore Tedesco è rimasto al suo fianco per tutto il tempo. Non poteva di certo abbandonare il suo amato papà umano nel momento del bisogno.

Ha cercato di attirare l’attenzione dei passanti, fin quando non è intervenuto un gruppo di ciclisti.

Stavamo passando proprio lungo quella strada quando ci siamo accorti di quell’uomo rimasto nell’auto e abbiamo cercato di aiutarlo. Ci ha stupito che il suo cane non è scappato dopo l’incidente, non lo ha mai lasciato solo, nemmeno per un secondo.

Quelle persone hanno subito lanciato l’allarme ai paramedici e agli uomini dei Vigili del Fuoco.

Quest’ultimi hanno raggiunto il luogo in breve tempo e si sono occupati di estrarre l’uomo dalle lamiere della sua auto.

Poi, è stato trasportato in ospedale, dove i medici hanno valutato le sue condizioni di salute, che sono risultate ottime. Così come quelle del cane dopo la visita dal veterinario.

Entrambi sono potuti tornare a casa, continuando a contare l’uno sul supporto dell’altro.

I nostri amici a quattro zampe ci amano in modo vero ed incondizionato e farebbero qualsiasi cosa per noi. E possiamo stare certi che in ogni momento, anche il più brutto, loro saranno lì al nostro fianco.

Questa storia si è diffusa in tutto il mondo grazie ai social network!