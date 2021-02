Sta bruciando il canile di Olgiate Comasco, i volontari stanno cercando un cane disperso, la situazione è terribile

Giornata piena di paura quella di questa mattina a Olgiate Comasco. Il canile Amici per un pelo, infatti, è stato preso di mira dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco. Anche se le cause sono ancora del tutto da accertare, fortunatamente tutti i cani sono in salvo, ma si cerca un cane disperso.

Gravi danni quelli provocati dall’incendio che questa mattina ha colpito il canile di Olgiate Comasco Amici per un pelo. Fortunatamente tutti i cani sono stati messi in salvo, anche se al momento si è alla ricerca di un cane disperso. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco di Como, Appiano Gentile e Lomazzo.

Oltre ai vigili del fuoco, sul posto è intervenuta anche la polizia locale. Lo spegnimento delle fiamme ha trattenuto i professionisti per circa un paio d’ore. Tutti i cani sono stati messi in salvo. Al momento non si contano cani morti o feriti, anche se all’appello ne manca uno.

Le cause dell’incendio sono ancora da accertare. Sotto shock la titolare del canile, Daria Beragiola, che con queste parole commenta l’accaduto:

Non sappiamo ancora dove sia stata l’origine dell’incendio. Non troviamo un cane e lo stiamo cercando, gli altri invece sono tutti salvi.

Il canile di Olgiate Comasco Amici per un pelo è molto conosciuto ed è attivo per l’assistenza a circa 60 cani. La struttura, inoltre, coinvolge molti volontari per le passeggiate per gli amici a quattro zampe ma anche per i progetti sociali con persone disabili della cooperativa Sociolario.

Dopo le fiamme, bisogna trovare una sistemazione per i cani

Dopo la dura mattinata che ha colpito il canile di Olgiate Comasco Amici per un pelo, bisogna ora trovare un posto dove ospitare gli amici a quattro zampe. C’è dunque il bisogno di trovare per loro una sistemazione per i cani e sul posto è giunto anche Marco Marelli dell’Enpa.