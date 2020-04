Trovato il corpo senza vita di Ciro, il barman di 36 anni scomparso con il suo cane Trovato il corpo del 36enne scomparso con il suo cane: Ciro è morto

L’episodio è accaduto ad Ercolano, un comune italiano della città di Napoli, in Campania. Ciro Ciardi è scomparso insieme al suo cane e dopo 48 ore, che non ha fatto ritorno, la sua famiglia ha allertato le forze dell’ordine. Di poche ore fa è l’orribile notizia che è stato trovato il corpo senza vita del barman di 36 anni.

A trovarlo, in una campagna di fronte a Villa Favorita, sono state due ragazze, che hanno subito allertato gli agenti dei carabinieri. Hanno trovato il suo amorevole cane che vegliava il suo corpo. Non lo ha abbandonato nemmeno per un secondo.

Secondo le notizie rese note, sembrerebbe che Ciro, in questo periodo di quarantena, fosse entrato in uno stato di depressione, alimentato anche dalla sua situazione lavorativa.

È uscito dalla sua abitazione lo scorso 23 aprile e non ci ha fatto più ritorno. Con se aveva una bottiglia di acqua e degli antidepressivi.

Il suo cagnolino Oboe gli è rimasto accanto, proteggendo il suo corpo, fino all’arrivo dei soccorritori.

La famiglia è sconvolta da quanto accaduto, così come l’intera comunità. Ciro ha lasciato i suoi genitori e due sorelle, che hanno sperato di ritrovarlo fino all’ultimo secondo.

La notizia del ritrovamento risale a poche ore fa e non è ancora stato reso noto il motivo della sua morte, nei se verrà eseguita l’autopsia sul corpo.

Nelle prossime ore verranno divulgati i nuovi aggiornamenti.

Non è la prima volta che un cane ci dimostra quanto grandi siano l’amore e la lealtà che prova nei confronti del suo proprietario. Oboe è rimasto accanto a Ciro, vegliando sul suo corpo e non abbandonandolo nemmeno nel peggiore dei momenti: la morte.

Il cagnolino è rimasto a proteggere il suo corpo, dai pericoli che lo circondavano, in attesa che qualcuno arrivasse lì per aiutarli.