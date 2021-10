Una donna chiamata Nina Love negli ultimi giorni è diventata molto famosa sui social, proprio per ciò che ha fatto per una dolce pit bull, chiamata Xena. Era stata abbandonata su una ferrovia ed ovviamente, la sua vita era in grave pericolo, aveva pochi minuti per intervenire.

Una vicenda davvero drammatica, che si è diffusa sul web molto velocemente. In tanti si sono congratulati con questa ragazza, per il suo gesto eroico.

Era un giorno come un altro per Nina. Era uscita dalla sua abitazione per fare la solita passeggiata di routine per il quartiere. Lo faceva praticamente tutte le mattine e non era mai accaduto nulla.

Mentre stava passando dietro la ferrovia, la donna ha notato qualcosa che si muoveva. Non riusciva a capire bene di cosa si trattava, ma quando si è avvicinata, ha fatto la scoperta drammatica.

Qualche persona crudele aveva abbandonato la cucciola, che aveva pochi mesi di vita, in quel posto. L’avevano legata, in modo tale che non potesse fuggire via all’arrivo del treno. La sua vita era in grave pericolo.

Nina aveva pochi minuti per intervenire. Infatti ha deciso di chiamare in fretta una sua amica, che ha portato la sua cagnolina ed insieme sono riuscite a conquistare la fiducia della piccola Xena.

Il commovente salvataggio della piccola Xena

Le due donne in pochissimo tempo sono riuscite a liberarla, ma avevano l’adrenalina a livelli talmente elevati, che non si sono nemmeno rese conto che il treno stava per arrivare. È passato pochi istanti dopo.

Nina Love ha deciso di portare la piccola Xena nella sua abitazione e di donarle tutto ciò che non aveva mai avuto. Il suo unico desiderio era solo quello di farle dimenticare quella triste esperienza e di trovarle una nuova famiglia umana.

La donna ha denunciato l’accaduto sia alle forze dell’ordine, che sui social. Tuttavia, nonostante i suoi molteplici appelli, non è ancora riuscita a trovare il responsabile di questo gesto crudele e malvagio.