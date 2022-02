Vanessa Bryant ha dovuto dire addio al cane di famiglia, Crucio. Il labrador dal pelo nero aveva un legame speciale con il suo defunto marito Kobe e faceva parte della loro famiglia da molti anni.

Nonostante fosse un cane anziano e tutti fossero consapevoli del fatto che prima o poi si sarebbe spento per sempre, la famiglia ora ha il cuore spezzato per la sua morte.

Vanessa Bryant e sua figlia Natalia hanno dato la triste notizia su Instagram, condividendo una foto di Crucio e ricordandolo per l’ultima volta.

Ti vogliamo bene, Crucio. Grazie per tutto e per la tua dolcezza. Grazie perché vegli su di noi. Ci mancherai.

Queste le parole di Vanessa sul suo profilo Instagram. In pochissimo tempo, il post ha attirato l’attenzione di tantissime persone, che hanno commentato lasciando supporto e vicinanza alla famiglia. Tra queste anche tantissime celebrità, come Kris Jenner e Lily Collins.

Natalia invece ha accompagnato la foto del suo amico peloso con queste parole:

Non ho davvero parole se non per il fatto che Crucio era il miglior cane che mai avrei potuto chiedere. Al cane più bello, amorevole, altruista e coraggioso. Ci mancherai per sempre.