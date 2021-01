Pao è il simpaticissimo e bellissimo cucciolo protagonista della storia di oggi. La sua mamma umana si chiama Janeiza e ha accolto nella sua casa diversi cagnolini di razza Pomerania. Recentemente, la donna ha deciso di mettere a dieta proprio Pao ed ha voluto condividere un video, per mostrare la divertente reazione del cagnolino, alla vista di quella striminzita reazione di cibo.

Credit: INSTAGRAM/ PAOMONOMIU

In poche ore, il filmato di Janeiza ha fatto sorridere migliaia di persone ed ha raggiuto un notevole numero di visualizzazioni!

Ovviamente, la sua mamma ha voluto fargli uno scherzo. Quello non è di certo il pasto giornaliero del povero Pomerania!

Il video della reazione di Pao

Credit: INSTAGRAM/ PAOMONOMIU

Nell’esilarante video, la padroncina di Pao riempie un bicchiere di plastica con le crocchette, ma poi decide di metterlo a dispetto e di prenderne soltanto due contate.

Pao, nel frattempo, la sta spettando davanti alla sua ciotola vuota. Janeiza lo raggiunge e fa cadere davanti a lui le due crocchette. Il cane è confuso, le fissa e non capisce: “Stiamo scherzando?”.

Alza lo sguardo, arrabbiato, verso la sua mamma e inizia a ringhiarle. Poi con le sue zampette, capovolge la ciotola, come se volesse lanciarla: “Io questo non lo mangio!”

Una scena troppo divertente, dinanzi la quale è impossibile trattenere le risate! Guardate voi stessi:

Credit video: ViralHog – YouTube

Migliaia di utenti hanno condiviso il video di Pao e in pochi giorni ha fatto il giro del mondo! Che mamma dispettosa!

I consigli di David Gonsky sulla dieta degli amici a quattro zampe

David Gonsky è il direttore medico del West Loop, un centro di assistenza veterinaria a Chicago (Stati Uniti). L’esperto ha voluto condividere alcuni consigli con tutti i proprietari di un amico a quattro zampe. Prima di mettere a dieta un animale, dobbiamo assicurarci che sia davvero in sovrappeso. Come? Con un semplice esercizio!

Credit: INSTAGRAM/ PAOMONOMIU

Se la colonna vertebrale e le costole sono difficili da sentire, il cane è in sovrappeso. Il medico raccomanda come primo metodo per mantenere la forma del nostro Fido, l’esercizio fisico. Non solo brucia calorie, ma riduce anche l’appetito.

In seguito, possiamo ridurre la razione di cibo. Naturalmente non come quella di Pao! Il veterinario si riferisce ad una piccola riduzione. Basta usare un misurino.

Come terzo consiglio, David Gonsky raccomanda a tutti gli amici umani di affidarsi al proprio veterinario.